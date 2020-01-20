«Барселона» может подписать Пёнтека в январе

«Барселона» рассматривает вариант с трансфером форварда «Милана» Кшиштофа Пёнтека в январе. По данным испанской прессы, руководство «сине-гранатовых» проведет встречу, на которой будет обсуждаться вопрос о переходе игрока.
Стоит отметить, что на Пёнтека претендовал «Ньюкасл», однако нападающий отказался переходить в этот клуб.
Правда, Пентек уж больно сильно заточен под штрафную площадку: издали бить не умеет, дриблинг никакой, пасы тоже так себе, следовательно, с Месси он несовместим. Поэтому даже не знаю, подойдет ли он под тренера. Плюс в «Барселоне» стареют полузащитники, которые умели подносить мяч.
Правда, Пентек уж больно сильно заточен под штрафную площадку: издали бить не умеет, дриблинг никакой, пасы тоже так себе, следовательно, с Месси он несовместим. Поэтому даже не знаю, подойдет ли он под тренера. Плюс в «Барселоне» стареют полузащитники, которые умели подносить мяч.