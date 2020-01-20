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«Барселона» может подписать Пёнтека в январе

сегодня, 19:43

«Барселона» рассматривает вариант с трансфером форварда «Милана» Кшиштофа Пёнтека в январе. По данным испанской прессы, руководство «сине-гранатовых» проведет встречу, на которой будет обсуждаться вопрос о переходе игрока.  

Стоит отметить, что на Пёнтека претендовал «Ньюкасл», однако нападающий отказался переходить в этот клуб.

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Все комментарии
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 20:55
Вообще не под Барселону игрок. Чтобы Барсу сделать сверхмощной машиной нужен Санчо направо, Стерлинг налево и Мбаппе по центру. А все эти Гризманны, Дембеле и прочие Коутиньо - выбрасывание денег на ветер.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 20:42
Сетьен — хороший тренер. У него атакующий открытый стиль, близкий к тотальному футболу времен Кройфа. Поэтому ему и нужны игроки в атаку. Единственное, он не работал с крупными клубами.
Правда, Пентек уж больно сильно заточен под штрафную площадку: издали бить не умеет, дриблинг никакой, пасы тоже так себе, следовательно, с Месси он несовместим. Поэтому даже не знаю, подойдет ли он под тренера. Плюс в «Барселоне» стареют полузащитники, которые умели подносить мяч.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:33
Нападающий нужен. Суарес стареет, Гризман не впечатляет.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:08
После назначения Сетьена Барса едва ли сможет чем-то удивить сильнее, так что почему бы и не Пентек. Впрочем есть ещё Смолов..
cska plus
cska plus
сегодня в 20:06
Втулить им надо его миллионов за 200.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:48
Боантенг уже более опытен,пора возвращать)))
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