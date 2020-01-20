«Барселона» может подписать Пёнтека в январе

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«Барселона» рассматривает вариант с трансфером форварда «Милана» в январе. По данным испанской прессы, руководство «сине-гранатовых» проведет встречу, на которой будет обсуждаться вопрос о переходе игрока.

Стоит отметить, что на Пёнтека претендовал «Ньюкасл», однако нападающий отказался переходить в этот клуб.