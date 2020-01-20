Бэйл не намерен покидать «Реал», несмотря на интерес МЮ и «Тоттенхэма»

сегодня, 16:45

Нападающий «Реала» несмотря на интерес со стороны других клубов планирует остаться в стане «сливочных».

По информации СМИ , в приобретении или аренде 30-летнего валлийского игрока заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Для манкунианцев это подписание стало более актуальным из-за травмы Маркуса Рэшфорда.

Бэйл за последние месяцы редко появляется в составе «Реала». В январе он сыграл всего в одном матче из четырех.