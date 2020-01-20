Бэйл не намерен покидать «Реал», несмотря на интерес МЮ и «Тоттенхэма»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл несмотря на интерес со стороны других клубов планирует остаться в стане «сливочных».
По информации СМИ, в приобретении или аренде 30-летнего валлийского игрока заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Для манкунианцев это подписание стало более актуальным из-за травмы Маркуса Рэшфорда.
Бэйл за последние месяцы редко появляется в составе «Реала». В январе он сыграл всего в одном матче из четырех.
а на полях - лунки великолепные !
а на полях - лунки великолепные !