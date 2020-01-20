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Бэйл не намерен покидать «Реал», несмотря на интерес МЮ и «Тоттенхэма»

сегодня, 16:45

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл несмотря на интерес со стороны других клубов планирует остаться в стане «сливочных».

По информации СМИ, в приобретении или аренде 30-летнего валлийского игрока заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Для манкунианцев это подписание стало более актуальным из-за травмы Маркуса Рэшфорда.

Бэйл за последние месяцы редко появляется в составе «Реала». В январе он сыграл всего в одном матче из четырех.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:31
очень уж там поля хорошие !
а на полях - лунки великолепные !
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:17
«Юве» играл с «Пармой» в рамках 20-го тура чемпионата Италии, на 58-й минуте 34-летний Роналду оформил дубль и вывел команду вперед с передачи Дибалы. Футболисты обнялись и побежали праздновать, а когда поворачивались друг к другу, целовались губами.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:57
Реал просто так не покидает.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:57
Бэйл уже наслаждается жизнью, а не футболом.
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 16:49
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