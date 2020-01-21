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Инсинье: «Не могу объяснить, почему у нас возникли трудности в Серии А»

вчера, 23:21

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье в общении с Rai Sport заявил, что не может объяснить, почему команда неудачно выступает в чемпионате Италии в нынешнем сезоне.

Не могу объяснить, почему у нас возникли такие трудности в Серии А. Мы напряженно работаем на тренировках, чтобы выполнить требования тренера в матчах. Нам не удалось сделать это в поединке с «Фиорентиной» в субботу, и это вызывает у нас сожаление. Нам нужно не опускать головы. Каждый из нас должен дать команде нечто большее, поскольку мы не можем продолжать находиться так низко в турнирной таблице.

На данный момент «Наполи» пребывает на 11-м месте в турнирной таблице Серии А. В активе команды 24 очка.

В минувшую субботу неаполитанцы уступили «Фиорентине» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:41
Зазвездились ребятки.
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
вчера в 23:35
О, Наполи. Знакомая команда. Я же их затопил в прошлой ЛЧ, чтобы лиVARпуль выиграл кубок. ;)
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