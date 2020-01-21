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Ребич: «Ибрагимович – один из лучших нападающих в истории футбола»

сегодня, 20:13

Полузащитник «Милана» Анте Ребич в интервью Sportske Novosti высказался о партнере по команде – форварде Златане Ибрагимовиче.

Ибрагимович – один из лучших нападающих в истории футбола. Он определенно является усилением для «Милана», которому помогут его опыт и игровые качества. Все мы чувствуем себя лучше после его прихода, и мы будем способны добиться прогресса. У Ибрагимовича положительный характер, он привносит победный настрой в раздевалку. Я много с ним разговариваю, он хороший парень. Он часто помогает молодым игрокам советами. Для меня честь быть его партнером по команде.   

Отметим, что ранее о своем опыте общения с Ибрагимовичем рассказал форвард «Милана» Рафаэл Леау.

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Все комментарии
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Евгений Макрушин
сегодня в 20:52
А ему то какая разница,он на звание лучшего игрока всех времён претендует,а Ибра пусть довольствуется одним из лучших нападающих....
Всех времён он претендует возможно у себя в спальне с мальчиками из Марокко...
Но так то он даже не в 10-тке
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Нехорошие люди
сегодня в 20:44
А ему то какая разница,он на звание лучшего игрока всех времён претендует,а Ибра пусть довольствуется одним из лучших нападающих....
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 20:39
Ежу понятно
Нехорошие люди
Нехорошие люди
сегодня в 20:25
ПЕТУх с турина согласен?
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