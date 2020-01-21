Ребич: «Ибрагимович – один из лучших нападающих в истории футбола»

Полузащитник «Милана» в интервью Sportske Novosti высказался о партнере по команде – форварде .

Ибрагимович – один из лучших нападающих в истории футбола. Он определенно является усилением для «Милана», которому помогут его опыт и игровые качества. Все мы чувствуем себя лучше после его прихода, и мы будем способны добиться прогресса. У Ибрагимовича положительный характер, он привносит победный настрой в раздевалку. Я много с ним разговариваю, он хороший парень. Он часто помогает молодым игрокам советами. Для меня честь быть его партнером по команде.