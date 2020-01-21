Ребич: «Ибрагимович – один из лучших нападающих в истории футбола»

Полузащитник «Милана» Анте Ребич в интервью Sportske Novosti высказался о партнере по команде – форварде Златане Ибрагимовиче.
Ибрагимович – один из лучших нападающих в истории футбола. Он определенно является усилением для «Милана», которому помогут его опыт и игровые качества. Все мы чувствуем себя лучше после его прихода, и мы будем способны добиться прогресса. У Ибрагимовича положительный характер, он привносит победный настрой в раздевалку. Я много с ним разговариваю, он хороший парень. Он часто помогает молодым игрокам советами. Для меня честь быть его партнером по команде.
Отметим, что ранее о своем опыте общения с Ибрагимовичем рассказал форвард «Милана» Рафаэл Леау.
Но так то он даже не в 10-тке
Но так то он даже не в 10-тке