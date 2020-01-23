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Эшпириту Санту высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем»

сегодня, 09:36
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23:00 Не начался

Наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с «Ливерпулем» в 24-м туре АПЛ высказался о том, что нужно его команде для качественного выступления в этой встрече.

Нам просто нужно играть. Когда выходишь на матч, нельзя думать о том, что может произойти. Так что сосредоточиться на своих задачах – это лучший способ приблизиться к «Ливерпулю» по уровню.

Напомним, что в конце декабря «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» встретились в матче 20-го тура Премьер-Лиги. «Красные» обыграли «волков» с минимальным счетом. 

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