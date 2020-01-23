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Корини: «Приход Ибрагимовича воодушевил „Милан“»

сегодня, 19:15
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа-:-Логотип футбольный клуб МиланМиланЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Брешии» Эудженио Корини поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Милана» в рамках 21-го тура Серии А.

Прекрасно понимаем, насколько трудным будет этот матч. «Милан» набрал неплохую форму, приход Ибрагимовича воодушевил команду, теперь их атака стала намного опаснее.

От нас требуется отдать все силы на поле, постараться не допускать ошибки и воспользоваться ошибками соперника. Никого не радует наше положение в таблице, поэтому выложимся ради победы.

Ранее о предстоящем матче порассуждал наставник «Милана» Стефано Пиоли

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drug01
drug01
сегодня в 19:36
Так продолжать играть!
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