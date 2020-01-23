Корини: «Приход Ибрагимовича воодушевил „Милан“»

Главный тренер «Брешии» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Милана» в рамках 21-го тура Серии А.

Прекрасно понимаем, насколько трудным будет этот матч. «Милан» набрал неплохую форму, приход Ибрагимовича воодушевил команду, теперь их атака стала намного опаснее.

От нас требуется отдать все силы на поле, постараться не допускать ошибки и воспользоваться ошибками соперника. Никого не радует наше положение в таблице, поэтому выложимся ради победы.