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Малком: «Надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро»

сегодня, 16:27

Нападающий «Зенита» Малком, восстановившийся после тяжелой травмы, ответил на вопрос о том, как он оценивает свою готовность. Напомним, ранее наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак сообщил, что будет плавно подводить Малкома к общей группе игроков.

Должен сказать, очень рад тому, что Сергей Семак построил процесс моего возвращения на поле именно таким образом. Я сам чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться. Сложно оценить в цифрах, но надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро. Сейчас работаю над физическими кондициями. Чувствую, что они улучшаются — пока еще не идеальные, но все идет к тому, что они постепенно достигнут прежнего уровня. 

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:35
Поглядим..
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:34
Don trambon
Don trambon
сегодня в 16:32
А то в сочи отправят быстро! с зенитом шутки плохи.
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