Малком: «Надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро»

Нападающий «Зенита» Малком, восстановившийся после тяжелой травмы, ответил на вопрос о том, как он оценивает свою готовность. Напомним, ранее наставник «сине-бело-голубых» сообщил, что будет плавно подводить Малкома к общей группе игроков.

Должен сказать, очень рад тому, что Сергей Семак построил процесс моего возвращения на поле именно таким образом. Я сам чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться. Сложно оценить в цифрах, но надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро. Сейчас работаю над физическими кондициями. Чувствую, что они улучшаются — пока еще не идеальные, но все идет к тому, что они постепенно достигнут прежнего уровня.