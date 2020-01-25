Ван Перси: «Компани убеждал меня перейти в „Андерлехт“»

Экс-нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» , рассказал, что перед завершением карьеры уговаривал его перейти в «Андерлехт».

Во время прошлогоднего матча всех звёзд на 70-й минуте у меня была боль по всему телу, но я не хотел покидать поле. На следующий день Компани позвонил мне и убеждал меня, что я могу принести пользу «Андерлехту».

Я воспринял это как хороший комплимент, но я проснулся в то утро с болью в икрах и знал, что не должен начинать карьеру снова.