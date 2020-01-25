Де Йонг: «Мы преуспели с Вальверде, надеюсь, также будет и при Сетьене»

Полузащитник «Барселоны» порассуждал о том, что изменилось после смены на .

Обычно, когда меняется тренер, это не очень хороший знак. Возможно, мы могли выступать и лучше, но не считаю, что мы играли слишком плохо. «Барселона» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Примеры и прошла в плей-офф Лиги чемпионов.

Также мы продолжаем свой путь в Кубке Испании. Само собой, в матче с «Ибицей» мы не показали тот уровень футбола, который хотели. Мы преуспели с Эрнесто Вальверде, и я надеюсь, что это не изменится при Кике Сетьене.