Гринвуд - самый молодой футболист МЮ за 36 лет, забивший 10 голов

Форвард «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Транмером» реализовал пенальти.

Это 10-й гол нападающего в составе «красных дьяволов». Всего на его счету 34 игры за клуб.

Таким образом, Гринвуд, которому 18 лет и 117 дней, стал самым молодым игроком МЮ , добившимся такого показателя, с 1984 года. Тогда этого добился бывший игрок манкунианцев Норман Уайтсайд.

