Спортивный директор «Милана»: «Нам нужен был игрок калибра Модрича»

Спортивный директор «Милана» заявил, что клубу нужен лидер в лице полузащитника .

Его приход имеет основополагающее значение и станет отправной точкой для состава, которому нужен игрок такого калибра. Это будет не только он, будет один или два трансфера опытных игроков. У меня была возможность поговорить с Модричем лично, и я увидел парня, который действительно хочет соревноваться.