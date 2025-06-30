Спортивный директор «Милана»: «Нам нужен был игрок калибра Модрича»

Спортивный директор «Милана» Игли Таре заявил, что клубу нужен лидер в лице полузащитника Луки Модрича.
Его приход имеет основополагающее значение и станет отправной точкой для состава, которому нужен игрок такого калибра. Это будет не только он, будет один или два трансфера опытных игроков. У меня была возможность поговорить с Модричем лично, и я увидел парня, который действительно хочет соревноваться.
Ранее сообщалось, что 39-летний хорват подпишет контракт с «Миланом» после окончания Клубного чемпионата мира, на котором он играет за мадридский «Реал».
Мне кажется, что начать можно с того, чтобы отменить необходимость писать комменты каждые 2 часа. Оценивать общее количество комментариев в течение суток (но не более 12)
Вот уж с чем согласен на все 1000%! Иногда такие сутки на работе выдаются что заглянуть и подумать что написать времени нет! И иногда пишешь просто дежурную фразу!
Одно радует что следующий месяц одним аком ваще не надо будет коменты писать! В группе БП
Мне кажется, что начать можно с того, чтобы отменить необходимость писать комменты каждые 2 часа. Оценивать общее количество комментариев в течение суток (но не более 12)
Вот уж с чем согласен на все 1000%! Иногда такие сутки на работе выдаются что заглянуть и подумать что написать времени нет! И иногда пишешь просто дежурную фразу!
Одно радует что следующий месяц одним аком ваще не надо будет коменты писать! В группе БП