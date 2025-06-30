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Спортивный директор «Милана»: «Нам нужен был игрок калибра Модрича»

сегодня, 15:07

Спортивный директор «Милана» Игли Таре заявил, что клубу нужен лидер в лице полузащитника Луки Модрича.

Его приход имеет основополагающее значение и станет отправной точкой для состава, которому нужен игрок такого калибра. Это будет не только он, будет один или два трансфера опытных игроков. У меня была возможность поговорить с Модричем лично, и я увидел парня, который действительно хочет соревноваться.

Ранее сообщалось, что 39-летний хорват подпишет контракт с «Миланом» после окончания Клубного чемпионата мира, на котором он играет за мадридский «Реал».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:36
Думаю что Луку на тайм хватит и он способен сделать разницу
sv_1969
sv_1969 ответ агентСмит (раскрыть)
сегодня в 15:11
Приветствую Вас!
Мне кажется, что начать можно с того, чтобы отменить необходимость писать комменты каждые 2 часа. Оценивать общее количество комментариев в течение суток (но не более 12)
Вот уж с чем согласен на все 1000%! Иногда такие сутки на работе выдаются что заглянуть и подумать что написать времени нет! И иногда пишешь просто дежурную фразу!
Одно радует что следующий месяц одним аком ваще не надо будет коменты писать! В группе БП
протон
протон
сегодня в 15:10
Главное, чтобы рядом были молодые перспективные полузащитники, которые точно смогли бы научиться у Модрича. Хорват великий чемпион и легенда современного футбола, но если рядом не будет того, кому бы он мог передать свои навыки и качества - то все бесполезно.
Гость
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