Парагвай на ЧМ-50, третья часть: однофамильцы и братья

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30 июня 2025, 21:29

Продолжаем поиски архивных документов, подверждающих настоящие имена парагвайский футболистов, их даты жизни, и свидетельства других житейских ситуаций.

В заявке сборной Парагвая на ЧМм-50 было 22 футболиста. Были игроки с одинаковой фамилией.

Известно, что у испаноговорящих первая фамилия чаще всего отцовская, она и используется в обиходе. Но в официальных документах пишут и вторую фамилию — это от мамы. Хотя, как мы видели ранее в первой части, Меланио Баес получил фамилию матери. В жизни всякие ситуации случаются.

Так уж получилось, что в команде Прагавая было две пары игроков с одинаковой первой фамилией. Только вот говорить об их кровном родстве на этом основании весьма опрометчиво. И вышло так, что в каждой их этих двух пар только один сыграл на мундиале, а второй был в резерве.

Гонсалесы — не братья однозначно

Правый защитник Альберто Гонсалес (Alberto González) прочно играл в основе, с апреля 1949 года. Из-за своего небольшого роста чаще всего его называли Gonzalito, даже в газетных отчётах того времени так и было написано.

В 1946 Гонсалито появился в составе столичного клуба Олимпия. Вот так он выглядел примерно в то время:

Запомните эту улыбку, пригодится, когда будем искать Гонсалито на фото, сделанном в июне 1950 в Сан-Паулу на шляпной фабрике.

Разноязычные варианты википедии утверждают, что Гонсалито родился то в ноябре 1921, то просто в 1922 году.

Пожалуйста, архивный документ — карта въезда в Бразилию через Рио-де-Жанейро в марте 1949 года на Copa America:

Как видим, второе имя у него было Санта Крус. Хотя в других, более ранних документах это второе имя писали в одно слово. Да и в личной подписи игрока в представленной карте въезда мы видим от второго имени только одну букву S. Вторая фамилия, мамина — Акоста, но её редко где встретишь, только в официальных документах.

Дату рождения вы также видите — 4 сентября 1922 года. А это значит, что в Олимпии он появился уже в возрасте — 23 или 24 года ему было. Ну, а дебют в сборной состоялся 6 апреля 1949 на стадионе Пакаембу в Сан-Паулу в первом туре чемпионата Южной Америки против Колумбии. Гонсалито был в возрасте 26 лет.

Парагвай весьма достойно сыграл на том турнире, выиграв 6 матчей из 7 на первом этапе, в том числе победив Бразилию 2:1 8 мая в Рио на стадионе Сан Жануарио. Чемпион определялся в матче плей-офф между командами, занявшими 1-е и 2-е место на первом этапе, так как и Парагвай, и Бразилия набрали по 12 очков каждая.

В финале 11 мая бразильцы камня на камне не оставили от парагвайской обороны — хет-трик Адемира ещё в первом тайме, Тезоуриньо по голу забил в каждом тайме, плюс дубль Жаира во второй половине, 7:0. С таким же счётом Парагвай разделался 30 апреля с Боливией.

Во всех 8 матчах на том турнире сыграл Гонсалито. Хотя некоторые источники утверждают, что он играл только в 2-3 матчах.

В 1950 Гонсалито сыграл во всех матчах Парагвая: в марте две игры в Аргентине против сборной этой страны, 30 апреля против Уругвая, 8 и 11 мая против Бразилии на её полях. А на самом ЧМ -50 Гонсалито сыграл два последних матча в своей карьере за сборную Парагвая — 29 июня против Швеции и 2 июля против Италии на стадидионе Пакаембу в Сан-Паулу.

Все 15 матчей за сборную Гонсалито сыграл в Бразилии (13 игр) или Аргентине (2 матча).

Есть один весьма любопытный архивный документ, связанный с Гонсалито. 12 июля 1947 зарегистрирован брак между Гонсалито и Еухенией Альварес. Чёрным по белому в документе написан возраст Гонсалито — 25 лет, хотя на указанную дату ему ещё не было полных 25. Ладно.

Перечислены родители жениха, отец Франсиско был 38 лет от роду, матери Пабле было 37. Возрасты, как и положено, написаны словами. У невесты родители были 48 (отец) и 43 лет, сама брачующаяся была 21-летней. Возраст родителей Гонсалито не смущает? Чудеса демографии по-парагвайски?

Нет, это чудеса записи числительных — нужно записать 48, пишут «тридцать восемь» и т.д. Это доказывается записями о других детях этой пары.

Помните улыбку и глаза Гонсалито на фото выше?

Вот карта военучёта Гонсалито от 1940 года:

В этом документе мы видим, что второе имя сокращено, но буква J, а не S — это бывает, рукописные варианты порой трудно различить. День рождения 14 сентября, а не 4, но всё-таки 1922 год. Какая из двух дат достовернее? Да Бог весть, описки могли быть и в 1940, и в 1949.

На обратной стороне карточки военучёта ценная информация — парень в 17 лет имел рост 163 см. И, в отличие практически ото всех игроков, чьи анкетные данные в подобных документах я видел, Гонсалито мог управлять и лошадью, и автомобилем. Об этом свидетельствует краткая анкета на обороте карточки.

А теперь фото в шляпе на фабрике, где эту шляпу произвели, 1950 год:

Ошибиться очень трудно.

Вот общекомандное фото сборной Парагвая перед матчем со Швецией на ЧМ -50. Думаю, зная, что Гонсалито был защитником, невысокого роста, с запоминающейся улыбкой — вы без всяких подписей найдёте его на этом снимке:

Невысоких игроков среди защитников и полузащитников трое, причём двое из них весьма похожи.

Капитан команды Сесар Лопес Фретес на всех общих фото перед матчем со Швецией в Куритибе был с букетом цветов. А Гонсалито стоял как раз за ним.

Второй защитник Касиано Сеспедес стоит крайним слева — эта пара оборонцев была практически незаменяемой во всех матчах, в которых сыграл за Парагвай Гонсалито.

Вот фото из бразильского еженедельника, выпуск уже после Copa America 1949. Судя по составу это фото сделано перед матчем с Перу 13 апреля 1949:

Оба защитника Сеспедес и Гонсалито стоят с краю справа по фото.

А вот оба этих защитника и парагвайский вратарь Синфориано Гарсия в матче того же турнира против Чили:

Теперь второй Гонсалес.

Не все источники подтверждают, но на сайте rsssf, в архиве Мартина Табейры, утверждается, что в матче Copa America 27 апреля 1949 Парагвай — Чили Армандо Гонсалес играл в центре полузащиты весь матч. Ни в бразильских, ни в чилийских изданиях следов этого факта я не нашёл.

В финале того турнира 11 мая 1949 левый защитник Сеспедес был нокаутирован мячом после удара Жаира уже на 5-й минуте игры. Мощный удар пришёлся в область сердца, у Сеспедеса сбился сердечный ритм, он не мог далее играть. На замену срочно вышел Армандо Гонсалес. Про это писали бразильские газеты. А вот в архиве упомянутого Табейры факта замены Сеспедеса не наблюдается.

13 апреля 1949 в матче против Перу Гонсалито был удалён на 9-й или 10-й минуте матча за удар соперника. Этот факт также редко где указан.

Фото выше взято из чилийского журнала Estadio, матч с Чили. А для матча с Бразилией (финал) есть фото и даже подпись, что в кадре два Гонсалеса, вернее, Гонсалито и Гонсалес:

Гонсалито действительно справа, узнаваем. А вот слева совсем не Армандо Гонсалес. Но бразилец Адемир (в прыжке) узнаваем 100%.

Этот же момент из чилийского журнала:

В чилийской подписи и Адемир, и Гонсалито, точнее Гонсалес. А вот левого парагвайца редакторы назвали Сеспедесом. Высокий игрок слева — это полузащитник Педро Нарделли. Так что двух Гонсалесов в игре на этих фото нет.

Правда, Армандо Гонсалес и Нарделли очень похожи внешне, но Нарделли был высокого роста, на полголовы выше Гонсалито, как и Сеспедес.

Но всё-таки в одном из 15 матчей, сыгранных Гонсалито за сборную, Сеспедес не играл с самого начала. В обороне у Парагвая играли два Гонсалеса.

Вместо Сеспедеса на левом фланге защиты играл Армандо Гонсалес. Было это 30 апреля 1950 в Рио в матче с Уругваем.

Вот фото 11 парагвайцев перед матчем с Уругваем:

Армандо Гонсалес стоит рядом с вратарём Варгасом, он практически одного роста с вратарём. Гонсалито стоит через одного игрока, крайним справа по фото.

Полное имя высокого Гонсалеса — Раймундо Армандо Гонсалес Галеано. Родился он 15 марта 1929 года.

Есть несколько архивных документов для Армандо.

Запись о крещении и рождении Армандо Гонсалеса:

20 июля 1930 было крещение Армандо Гонсалеса, который родился 15 марта прошедшего года — так в документе.

Вот карта военучёта Армандо Гонсалеса:

На обороте карты военучёта есть данные о росте парня в 1956. Вы удивитесь, но рост Армандо по анкете всего-то 1,62 м, т.е. он даже ниже Гонсалито. Но это вряд ли, судя по фото перед матчем с Уругваем.

А это его фото из карты учёта крупнее:

А теперь фото в шляпе:

И в этом случае, думаю, нет сомнений.

Похоже, что тот матч в Рио на стадионе сан Жануарио с Уругваем стал последним за сборную в карьере Армандо Гонсалеса. На ЧМ -50 он просидел в запасе.

Известно (специализированный сайт parqueserenidad), что умер Армандо Гонсалес 27 декабря 2016 года в возрасте 87 лет.

А вот его однофамилец Альберто Гонсалес ушёл 14 августа 2003, ему было 80 лет. Это фото Альберто Гонсалеса ‘Гонсалито’ в профиль перед матчем с Италией в Сан-Паулу на ЧМ -50, его последний матч за сборную:

Авальосы — не братья тоже

В составе сборной парагвая на ЧМ -50 была ещё одна пара игроков со схожей фамилией — Ávalos. Прекрасно понимаю, что по-испански звук «л» всегда мягкий. Но как передать на русском правильно эту мягкость? Пишу с мягким знаком после «л», хотя более распространён вариант Авалос. Более точно и близко к оригиналу по произношению будет написание «Авалёс», а не «Авалос. Но букву Ё у нас не жалуют, быстро трансформируется в Е, и будет чёрт-те что. Просто имейте в виду, что „л“ мягкое, но произносить „ль“ и „о“ надо слитно, бегло.

И обратите внимание — в оригинале над первой буквой фамилии стоит акцент, а это значит, что ударение в фамилии на первое А. В книге записи о крещении и рождении это хорошо видно, в двух местах, в левом поле написано имя и фамилия младенца, а в тексте написаны имя и фамилия отца — Флорентин Авальос:

Энрике Авальос был крайним нападающим, чаще правым, но иногда играл и слева.

Полное имя игрока Энрике Авальос Бенитес, дата рождения 15 июля 1922 года. Эта дата указана в архивном документе — записе о крещении и рождении. Крестили мальца 8 января 1923 года.

А вот в карте военучёта месяц рождения перепутали — напечатана дата 15 июня 1922:

Кроме ошибки в месяце рождения в этой карточке есть и ещё особенности. Имя военнообязанного написано с двумя „р“. А вот место проживания родителей Буэнос-Айрес, РА, т.е. Республика Аргентина.

На обороте этой карты военучёта указан рост — 1,54 м, документ составлен в 1955 году. Так что Энрике Авальос был, пожалуй, самым низеньким в составе Парагвая.

Энрике Авальос дебютировал в сборной на Copa America в 1947, турнир проходил в Эквадоре.

На турнире 1947 Авальос сыграл в 4 матчах (из 7), забил 1 гол, причём гол он забил, выйдя на замену в матче против Боливии. В 3 матчах из 4 сыгранных Авальос выходил на замену.

На следующем континентальном чемпионате в 1949 Энрике Авальос закрепился в основе, сыграл в 5 матчах, на замену вышел только в одном матче из 5. Но это был матч против Бразилии, который парагвайцы выиграли. Именно Авальос сравнял счёт.

Ещё один гол за сборную Энрике Авальос забил 30 апреля 1950 в ворота Уругвая, на бразильском стадионе в Рио. Это, по всей видимости, все голы Энрике за сборную Парагвая.

Во многих версиях википедии этого футболиста почему-то представляют как Рафаэль Энрике Авальос. Никакой он не Рафаэль, это вообще мексиканский футболист был с таким именем и фамилией Ávalos.

В документах о крещении и рождении у парагвайского Авальоса только одно имя — Энрике.

А вот и карта въезда в Бразилию на турнир в 1949 году:

Энрике Авальос — плотник по профессии. Смотрите какая завитушная буква Е в его личной подписи.

Во французской версии википедии настойчиво продвигают завиральную версию о том, что Энрике Авальос был братом Марсиаля Авальоса.

А Марсиаль Авальос также был нападающим.

Оба Авальоса играли за клуб Серро Портеньо, Энрике играл там до ЧМ -50. Потом он прочно обосновался в Колумбии, там родилась его дочь в 1959 году. Играл за несколько колумбийских клубов.

В те времена в колумбийской лиге играло много иностранцев, лига не подчинялась ФИФА , контракты устраивались быстро и без проволочек. Много сильных парагвайских футболистов играли в клубе Депортиво Перейра, в том числе и Энрике Авальос.

В 1996 году сборные Боливии и Парагвая проводили товарищеский матч. 73-летний Энрике Авальос вышел на матч для первого удара. Энрике тепло привествовали трибуны, это был знак уважения ветерану. Сайт 11v11 вносит этот матч в список матчей Энрике за свою сборную.

На фото со шляпной фабрики в Сан-Паулу Энрике Авальос вполне узнаваем:

Вот пара фото Энрике Авальоса в футбольной форме:

А это перед матчем со Швецией на ЧМ -50, пятёрка нападения парагвайцев:

Энрике Авальос — самый первый к нам на этом фото, в профиль. Пятым в этом ряду стоит также не очень высокий Леонхино Унсаин, о нём шёл разговор в предыдущей статье.

Энрике Авальос есть также на 3 общекомандных фото выше в этой статье, причём, как и говорилось, — на разных краях атаки. Но на ЧМ -50 он в обоих матчах играл правого крайнего.

Фото Марсиаля Авальоса, его возраст и остальные данные — не совсем точные. Полной уверенности нет, так как для этого футболиста не нашлось в архивах НИКАКИХ документов.

Однако в сети есть источники, утверждающие, что Марсиаль родился 5 декабря 1921 года. Т.е. он был старше Энрике Авальоса. И именно поэтому он никак не подходит на роль брата Энрике.

Согласно архивам, Энрике был 4-м ребёнком в семье, до него были 3 девочки — рождённые в 1914, 1917 и 1920 годах.

Французский вариант статьи в википедии о якобы братстве этих двух игроков отметаем напрочь.

Правда, в тех же парагвайских архивах не смог найти ну ни единой записи о каком-либо Марсиале Авальосе, рождённом в 1921 г., тем более 5 декабря. Откуда эти сведения, плюс к тому же даже место рождения город Луке — не знаю.

Единственный документ, который я отыскал — это карточка въезда Марсиаля в Сан-Паулу на ЧМ -50:

Имя игрока написано Марсиано (звучит как марсианин). А возраст его и сами видите — всего-то 23 года, а не 28 (если б он родился в 1921 году).

Но мы видели ошибки с возрастом и в подобных карточках.

Если нет достоверных документов — вопрос о дате рождения открыт. Либо надо представить архивный документ на эту тему.

Известно, что оба Авальоса играли за клуб Серро Портеньо. Есть несколько фото игроков клуба в 1948 и 1949 году. Как выглядел Энрике мы знаем, как выглядел Марсиаль — неведомо.

На небезызвестном фото в шляпах игроков сборной Парагвая во время ЧМ -50 есть всего один человек так и не идентифицированный. К тому же все остальные игроки из заявки (21 человек) известны по фото. Поэтому вполне логично предположить, что один нераспознанный в шляпе это и есть Марсиаль Авальос:

Ярко выраженный заострённый подбородок. Возраст определить трудно.

Смотрите на фото игроков клуба Серро Портеньо в 1948 году, они стали вторыми в чемпионате страны:

В фотоальбоме по истории парагвайского футбола есть такое же фото с подписью (в книге это фото темнее, качество похуже).

В подписи названы игроки сборной — Касиано Сеспедес (стоит крайний слева), просто Авальос (без уточнений, вероятно Энрике, он в нижнем ряду 4-й справа), Кристальдо (4-й справа стоит) и вратарь Пабло Сентурион (как раз над Энрике стоит, форма другая). Не знаю почему отметили Кристальдо — он в сборной не играл. На фото есть и наш знакомый — Дарио Хара Сагьер, сыгравший в 2 матчах на мундиале через 2 года — он в нижнем ряду 3-й справа. Правее от него сидит ещё один футболист, входивший в заявку сборной на ЧМ -50, — это Франсиско Соса.

Есть ли тут Марсиаль или нет — тоже не известно. Это фото сделано в Боливии, куда клуб после чемпионата отправился в турне. Вероятнее всего, что он был с командой. Так как Марсиаль был нападающим, то логично его искать среди игроков в нижнем ряду. Но…

Что-то никого похожего на игрока в шляпе я не вижу. Должно быть молодое лицо всё-таки, 20-21 год, раз в документе (хоть в одном) сказано, что на мундиале ему было 23 года.

Приглядитесь к пареньку, стоящему вторым справа (не считая гражданского).

Молодое лицо, заострённое, вполне себе рабочий вариант.

Мой знакомый парагвайский историк или самоустранился, либо сам не знает, либо сильно занят своими делами. Он мне однажды заметил, что парагвайцы вообще живут размеренно, никуда не торопятся, так что не стоит ждать быстрых откликов или ответов. Ну, неделя, а то и больше, уже прошла с того момента, как я его напряг этим вопросом с фото клуба Серро Портеньо и Маселем на этих фото.

Вот второе фото того же клуба, оно из 1949 года, только 11 игроков:

Это фото сделано после какого-то из матчей сезона 1949, вновь клуб Серро Портеньо. В подписи перечислены высоченный вратарь Гарсия, Луис Махин Гомес (сидит крайний слева) и Хара Сагьер (с мячом). А вот Энрике Авальоса вообще не назвали — а он сидит крайний справа. Опять же — выбирайте „на роль Марсиаля“ любого с заострённым подбородком, кроме Кристальдо — он стоит самый запотевший.

На втором фото (1949) мне более всего импонирует 2-й слева в нижнем ряду — все приметы есть, ухо очень похоже. Говорят, что нет людей с одинаковыми ушами, у всех своя форма. К тому же — этот игрок нападающий. И, как мне кажется, это именно он на первом фото стоит вторым справа (не считая пацана).

Главное — мы не знаем в каком матче сделано это фото, и играл ли в том матче Марсиаль вообще?

Ну, а вдруг и вправду это и есть Марсиаль Авальос? Не вижу причин не дать его фоторяд крупнее:

Пока скажем обтекаемо — нападающий клуба Серро Портеньо в 1949 году.

Есть ещё одно групповое фото клуба Серро Портеньо в 1948 году. В Парагвай приезжал аргентинский клуб Росарио Сентраль, совместное фото, гости в контрастных полосатых футболках:

Энрике Авальоса и Сеспедеса находим в нижнем ряду, практически рядом (6-й и 4-й слева соответственно). А вот „кандидатов на роль Марсиаля“ не густо. Мне кажется, что похож только парень, стоящий крайним слева, рядом с человеком с буковкой К на груди. Возможно, на всех трёх фото я выбрал одного и того же человека. Но у меня, как говорится, уже глаз замылился. Предлагаю и читателям самим поучаствовать в этой „угадайке“.

Калонги — и однофамильцы, и братья

А это самая запутанная история.

В сборной Парагвая в 40-х играл Франсиско Калонга, играл он на Copa America в 1946 (в 4 из 5 матчей, в основе) и в 1949 (1 раз вышел на замену):

Крайний слева в нижнем ряду — как раз Франсиско Калонга, матч с Аргентиной 12 января 1946 года.

Вот он крупнее:

Лоренсо Калонга сыграл в 2 матчах с Аргентиной в марте 1950 г., попал в заявку на ЧМ -50, но на мундиале был в запасе.

Оба эти Калонги были нападающими, но явно не родственники.

Вот фото Лоренсо в том мартовском матче с Аргентиной в 1950:

Это фото из аргентинской El Grafico. Нижний ряд в подписи названы все верно, Энрике Авальос крайний слева.

А вот верхний ряд половину перепутали. Итак, слева направо стоят в полосатом: Лоренсо Калонга, Мануэль Гавилан, Касиано Сеспедес, вратарь низкого роста Сото, Кастор Кантеро и, наконец, Гонсалито, как всегда с улыбкой.

Перепутать Калонгу с Гонсалито трудно. Посудите сами, у Калонги совсем другой типаж, он смуглый:

В документе о въезде в Рио в 1949 чётко указана дата рождения — 5 сентября 1926 года.

Играл он в клубе Гуарани, вот основной состав Гуарани в 1949:

Второй слева в нижнем ряду — основной правый инсайд сборной Парагвая Атилио Лопес. А по центру стоят два игрока, входившие в заявку сборной на ЧМ -50 — Лоренсо Калонга и Армандо Гонсалес, с которым мы познакомились в первом разделе этой статьи.

Да вот они крупнее:

Лоренсо Калонга в начале 50-х перебрался в Колумбию, долго там играл, принял гражданство. И умер в Колумбии в 2003 году.

У Лоренсо был родной брат Люсио, тоже темнокожий. Также играл в Колумбии, а потом и в Эквадоре за Эмелек.

Вот карта въезда в Рио для Люсио в 1962 году:

Люсио был на 9 лет младше Лоренсо.

Люсио также играл за сборную Парагвая, но в 1963 году. Однако сайт 11v11 собрал в кучу все матчи всех трёх перечисленных футболистов с фамилией Калонга и приписал все эти матчи одному Франсиско. Оригинально.

Лоренсо Калонга был кумиром публики в Колумбии. Его прозвали Pate’ mula (паштет мула) за мощный удар. Вот фото чемпионов Колумбии 1957 года:

Играл позже Лоренсо и в Мексике.

С годами братья Калонга становились всё смуглее. Вот самое знаменитое фото Лоренсо в Колумбии:

А сейчас, пожалуй, сюрприз. На фото в шляпах, по моему мнению, есть Лоренсо Калонга. А узнать его можно по глазам:

Если говорить про выразительный взгляд Лоренсо Калонга на этих фото, то, пожалуй, надо дать и его фото в 17 лет, там просто одни глаза: