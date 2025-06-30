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УЕФА отложил оценку ситуации вокруг «Лиона» и «Кристал Пэлас»

вчера, 19:59

Первая палата Органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) вынесла решения по делам о владениях несколькими клубами.

После оценки документации, представленной командами, палата решила допустить в Лигу конференций на следующий сезон венгерский «Дьёр», а не словацкий «ДАК 1904». Также в турнире выступит датский «Силькеборг», а ирландский «Дроэда Юнайтед» не был допущен до участия в еврокубках.

Оценка ситуации вокруг «Лиона» и «Кристал Пэлас» отложена, поскольку ещё окончательно не подтверждён перевод французской команды в Лигу 2.

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Все комментарии
Bator
Bator ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 20:48
Очень удобная позиция, а главное беспроигрышная. Вот только очень однобокая. Я могу упрекать кого мне захочется, а меня упрекать нельзя)). Берегите себя)
drug01
drug01
вчера в 20:13
Поздравляю Flag7 83000 очков на сегодня группа Заболотного закрыта!!!!
69Haya96
69Haya96
вчера в 20:12
В качестве напоминания․
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:09
Зачем мне брать с вас пример! С вашего хвастовства? Вы любите лазить по архивам , ну так зайдите и посмотрите и увидите что выиграно мною достаточно , но я не ору на весь соккер что я что-то взял! Здесь люди , которые по первости конкурсы брали на ура и писали мемы делали что весь соккер ржал!Например Федор Паршунин , но никогда они себя в грудь кулаком не стучали как вы! Вы кичитесь что вы тут 10 лет но и я не меньше думаю но разве этим тут козырял? Будьте проще и люди к вам потянутся!
протон
протон ответ Bator (раскрыть)
вчера в 20:07
Тут с Вашим мнением пожалуй соглашусь. Хотя и у Вас фермерство свое.
протон
протон
вчера в 20:06
Ред Булам можно, Сити и Жироне можно, КП и Лион подумаем
Bator
Bator ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 20:04
Помнится, не вы ли случайно выиграли одну из групп в прошлом месяце подобным образом? А сейчас, когда таким же образом выиграл кто-то другой, вас это так возмутило. Двойные стандарты, не находите.
Гость
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