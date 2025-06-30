УЕФА отложил оценку ситуации вокруг «Лиона» и «Кристал Пэлас»

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вчера, 19:59

Первая палата Органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) вынесла решения по делам о владениях несколькими клубами.

После оценки документации, представленной командами, палата решила допустить в Лигу конференций на следующий сезон венгерский «Дьёр», а не словацкий «ДАК 1904». Также в турнире выступит датский «Силькеборг», а ирландский «Дроэда Юнайтед» не был допущен до участия в еврокубках.

Оценка ситуации вокруг «Лиона» и «Кристал Пэлас» отложена, поскольку ещё окончательно не подтверждён перевод французской команды в Лигу 2.