«Спартак» и Абена расторгли контракт

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сегодня, 15:13

«Спартак» объявил о том, что расторгает соглашение с защитником .

Об этом сказано в официальном телеграм-канале «красно-белых»:

«Спартак» и 30-летний защитник расторгли контракт. Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона. Благодарим Мьенти за время, проведённое в команде, и желаем успехов в карьере.

Абена перешёл в московский клуб из «Ференцвароша» в августе 2024 года. Контракт игрока был рассчитан до лета 2026-го.