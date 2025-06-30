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«Спартак» и Абена расторгли контракт

сегодня, 15:13

«Спартак» объявил о том, что расторгает соглашение с защитником Мьенти Абеной.

Об этом сказано в официальном телеграм-канале «красно-белых»:

«Спартак» и 30-летний защитник расторгли контракт. Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона. Благодарим Мьенти за время, проведённое в команде, и желаем успехов в карьере.

Абена перешёл в московский клуб из «Ференцвароша» в августе 2024 года. Контракт игрока был рассчитан до лета 2026-го.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:12, ред.
Ничего, надоил наверное нормально за год из бензоколонки, главное чтобы лысому шарлатану не забыл долю передать. Но такая удача ему уж как с Лукойлом вряд ли уже улыбнётся в жизни. А Лукойловцам тоже не расстраиваться, бездарей нахлебников вместо Абены они всегда найдут сполна
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 15:52
Добра друг. Ну я озвучивал что ставок с моей стороны не будет в КП на текущий месяц. Бессмысленно делать ставки с одного аккаунта играя с армией фермеров тем у кого один аккаунт. . Это игра клонов не более . Больше наверное линию комментирую этого хватает. Все что с моей стороны подавалось это улучшить статистику моим друзьям . Варвар7, Shlomo, Alex67, Шуnя771, A. S. A. Уеска, Ironigor, Валерыч, Петля, Particular, Stanichnik, Scorp689, Ангел, Небесгрешен, Drug01, Abir, Azkan, Everton, Susanin Ultrazenith Пират Елизаветы Rupertt Izmar  ит.д.  В такой ситуации с ТТ нет желания играть. 
Набрал 28 000 баллов и цель не ставит играть, а больше выкладывать содержательных комментариев, что бы людям было интересно читать. Я не думаю что у Вас мой друг есть желание играть предполагая такой исход с 2 аккаунтов. С 1 аккаунта шансов просто ноль. Я думаю справедливость настанет рано или поздно и у каждого трудящегося из вышеперечисленного будет такой же шанс как у тех из КФХ. Кто может не согласен, но это их право я не навязываю, каждый имеет право критиковать, но без нарушения правил и оскорблений в адрес собеседника. За всю историю как многократный победитель КП это более 10 лет на сайте не было что бы я забрал приз. Но я очень рад, когда мои друзья, как Вы, друг мой, их получают. Ваша радость - это моя радость. Линия КП была не столь активна, но моя активность породила живность в КП и это меня очень радует.
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:44
Сначала наберут шлак, а потом не знают как избавиться, аж приходится бесплатно отпускать ...
Лучше уж какого-нибудь Иванова из молодёжки наигрывать
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:34
Очередной "подающий" надежды уголёк уходит))
протон
протон
сегодня в 15:26
прощай, скучать не будем
jRest
jRest
сегодня в 15:21
Задачка на смекалку. Что бы вы подумали, если бы считали разные аккаунты разными людьми, и сами аккаунты вам бы в этом помогали, а самые первые комментарии в этих аккаунтах были бы датированы одним месяцем, одним годом, и практически одной неделей? 🤔

Интересно, Билли Миллиган полюбил бы КП? 🤔
zj6sthq4pphr
zj6sthq4pphr
сегодня в 15:15
Скоро все бывшие ференварошцы убегут из спартака.
Гость
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