«Спартак» и Абена расторгли контракт

«Спартак» объявил о том, что расторгает соглашение с защитником Мьенти Абеной.
Об этом сказано в официальном телеграм-канале «красно-белых»:
«Спартак» и 30-летний защитник расторгли контракт. Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона. Благодарим Мьенти за время, проведённое в команде, и желаем успехов в карьере.
Абена перешёл в московский клуб из «Ференцвароша» в августе 2024 года. Контракт игрока был рассчитан до лета 2026-го.
Набрал 28 000 баллов и цель не ставит играть, а больше выкладывать содержательных комментариев, что бы людям было интересно читать. Я не думаю что у Вас мой друг есть желание играть предполагая такой исход с 2 аккаунтов. С 1 аккаунта шансов просто ноль. Я думаю справедливость настанет рано или поздно и у каждого трудящегося из вышеперечисленного будет такой же шанс как у тех из КФХ. Кто может не согласен, но это их право я не навязываю, каждый имеет право критиковать, но без нарушения правил и оскорблений в адрес собеседника. За всю историю как многократный победитель КП это более 10 лет на сайте не было что бы я забрал приз. Но я очень рад, когда мои друзья, как Вы, друг мой, их получают. Ваша радость - это моя радость. Линия КП была не столь активна, но моя активность породила живность в КП и это меня очень радует.
Набрал 28 000 баллов и цель не ставит играть, а больше выкладывать содержательных комментариев, что бы людям было интересно читать. Я не думаю что у Вас мой друг есть желание играть предполагая такой исход с 2 аккаунтов. С 1 аккаунта шансов просто ноль. Я думаю справедливость настанет рано или поздно и у каждого трудящегося из вышеперечисленного будет такой же шанс как у тех из КФХ. Кто может не согласен, но это их право я не навязываю, каждый имеет право критиковать, но без нарушения правил и оскорблений в адрес собеседника. За всю историю как многократный победитель КП это более 10 лет на сайте не было что бы я забрал приз. Но я очень рад, когда мои друзья, как Вы, друг мой, их получают. Ваша радость - это моя радость. Линия КП была не столь активна, но моя активность породила живность в КП и это меня очень радует.
Лучше уж какого-нибудь Иванова из молодёжки наигрывать
Лучше уж какого-нибудь Иванова из молодёжки наигрывать
Интересно, Билли Миллиган полюбил бы КП? 🤔
Интересно, Билли Миллиган полюбил бы КП? 🤔