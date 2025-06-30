Витсель покидает «Атлетико»

1751308705

вчера, 21:38

«Атлетико» объявил об уходе защитников и по истечении срока действия контрактов.

Бельгиец выступал за мадридский клуб на протяжении последних трёх сезонов. Он провёл 116 матчей в его составе, забив три гола.

Игрок из Мозамбика присоединился к команде зимой 2022 года, отыграв 103 поединка и отметившись двумя забитыми мячами.