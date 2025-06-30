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Витсель покидает «Атлетико»

вчера, 21:38

«Атлетико» объявил об уходе защитников Акселя Витселя и Рейнилдо по истечении срока действия контрактов.

Бельгиец выступал за мадридский клуб на протяжении последних трёх сезонов. Он провёл 116 матчей в его составе, забив три гола.

Игрок из Мозамбика присоединился к команде зимой 2022 года, отыграв 103 поединка и отметившись двумя забитыми мячами.

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Все комментарии
протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Если Вы плохо читали, то призы меня совершенно не интересуют вовсе. Приз достаётся тем, кто его заслужил. Тем более я не учавствовал на июнь. Не знаю, как дальше будет. Не нужно отказываться, если есть возможность забрать заберите или вы из солнечной Армении, где нет возможности их получить в силу опр. причин. К сожалению на текущий уходящий месяц и поздравить некого, я думаю это вас не расстроит.
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:09
Спасибо за ответ!
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:08
Всё верно.
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:05
Добрый вечер!
Я правильно понимаю, в случае выигрыша, я не могу отдать приз (материальный - кружку) другому пользователю соккера?
Flag7
Flag7 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:05
Понял. Тогда можно вместо приза продление vip на год.
Flag7
Flag7 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:54
Очень жаль, если так. Хотел отдать приз именно Вам, Вы его больше заслужили. Хотя бы своей неутомимой борьбой со всеми за честность и справедливость в КП.
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 21:49
В Атлетико чистка началась. Симеоне, что-то новое задумал?
протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
вчера в 21:48
Не думаю, такое желание предлагалось при своих победах у меня, и всегда получал отказ от администрации. в лучшем случае Вип продлить и сего то
протон
протон
вчера в 21:46
Аксель, давай обратно в Зенит!
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