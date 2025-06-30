Витсель покидает «Атлетико»

«Атлетико» объявил об уходе защитников Акселя Витселя и Рейнилдо по истечении срока действия контрактов.
Бельгиец выступал за мадридский клуб на протяжении последних трёх сезонов. Он провёл 116 матчей в его составе, забив три гола.
Игрок из Мозамбика присоединился к команде зимой 2022 года, отыграв 103 поединка и отметившись двумя забитыми мячами.
Я правильно понимаю, в случае выигрыша, я не могу отдать приз (материальный - кружку) другому пользователю соккера?
Я правильно понимаю, в случае выигрыша, я не могу отдать приз (материальный - кружку) другому пользователю соккера?