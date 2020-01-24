От Де Брюйне до Дзюбы. Лучшие ассистенты Европы

сегодня, 12:30

Трент сделал 10-й «ассист» в АПЛ и помог «Ливерпулю» обыграть «Вулверхэмптон», а «Соккер.ру» рассказывает о парнях, которые создают голы.

Англия

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») - 15 результативных передач

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») - 10

Александер-Арнольд превращает стандарты «Ливерпуля» в убийственное оружие, и хотя эффективность повышается въедливой работой над штрафными и угловыми на тренировках и поправками на особенности соперников перед каждым матчем (у Клоппа мелочей не бывает!), без блестящего исполнителя ударов по зафиксированному мячу вся эта работа пошла бы прахом. А Трент он такой — блестящий. У правого защитника уже 6 результативных подач со стандартов в нынешнем розыгрыше АПЛ (5 угловых, 1 штрафной), еще 4 «ассиста» англичанин сделал с игры, так что подача на Хендерсона в матче с «Вулверхэмптоном» стала 10-й в сезоне для Александра-Арнольда.

Больше голов в АПЛ создал только Кевин Де Брюйне, которого иногда даже называют «лучшим ассистентом мирового футбола». Бельгиец уже 15 раз ассистировал партнерам, рекорд Тьерри Анри (20 результативных пасов) под угрозой, ведь до конца сезона еще 14 туров. Трент и Кевин выделяются в АПЛ своим искусством, следующие парни из списка ассистентов имеют на своем счету по 7 голевых пасов: Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Эмилиано Буэндия («Норвич»).

Испания

Луис Суарес («Барселона») - 7 результативных передач

Лионель Месси («Барселона») - 6

Эвер Банега («Севилья») - 6

Родриго Морено («Валенсия») - 6

В Ла Лиге нет явного лидера-ассистента, на первом месте форвард Луис Суарес, которого в ближайшее время обойдут, ведь уругваец выбыл из-за травмы на длительный срок. Из-за травмы пропустил старт сезона и Месси, явно недобравший результативных действий. Лео в окружении еще двух футболистов с шестью «ассистами», а дальше идет группа из девяти игроков, отдававших передачу на гол 5 раз. Иными словами, один тур может все изменить, но пока наверху южноамериканцы: уругваец Суарес, аргентинцы Месси и Банега, а также бразилец по крови Родриго.

Италия

Луис Альберто («Лацио») - 11 результативных передач

Алехандро Гомес («Аталанта») - 7

Деян Кулушевски («Парма») - 7

Лоренцо Пеллегрини («Рома») - 7

Нет пророка в родном отечестве, зато в чужом испанец на первой строчке среди ассистентов. Воспитанник «Севильи» Луис Альберто не сумел впечатлить «Барселону», хотя ярко играл за вторую команду, был три года в отношениях с «Ливерпулем» и даже сыграл дюжину матчей за «красных» - его имя уже забыли на «Энфилде». Зато сейчас зрелый полузащитник является важным винтиком в симпатичном механизме Симоне Индзаги, и лидерство по результативным передачам в Серии A является красноречивым тому подтверждением. В «свите» Луиса Альберто опытный аргентинец из «Аталанты», а также молодые Кулушевски и Пеллегрини. 19-летний Деян так впечатлил своей игрой, в том числе умением отдать своевременный пас в атаке, что «Ювентус» выложил за него 35 миллионов евро.

Германия

Томас Мюллер («Бавария») - 12 результативных передач

Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд») - 10

Торган Азар («Боруссия Дортмунд») - 9

Вы легко назовете лучшего бомбардира Бундеслиги, потому что о подвигах Роберта Левандовского трудно было не услышать, а кто же лучший ассистент? Оказывается, снова в порядке Томас Мюллер, раскрывшийся в этом сезоне в качестве подыгрывающего — дюжина «ассистов» на счету уже 30-летнего форварда. Неподалеку от него два игрока дортмундской «Боруссии» - Джейдон Санчо и летний новичок Торган Азар, который впервые в карьере проводит сезон гораздо лучше своего знаменитого брата.

Франция

Анхель Ди Мария ( ПСЖ ) - 8 результативных передач

Ислам Слимани («Монако») - 7

Йоан Кур («Брест») - 7

Ди Марию нередко «сбрасывают со счетов»: Перес вытурил его из «Реала» после блестящего сезона 2013/14, в Манчестере аргентинцу не нашли достойного применения, ходили слухи, что из ПСЖ он тоже уйдет, ведь есть звезды и поярче. Анхель знай себе играет и постоянно приносит пользу своей команде, вот и в этом сезоне создал больше голов, чем кто бы то ни было во всей Лиге 1.

Россия

Артем Дзюба («Зенит») - 9 результативных передач

Зелимхан Бакаев («Спартак») - 7

Алексей Ионов («Ростов») - 7

Артем Дзюба забивает, Артем Дзюба отдает. После первой части сезона в РПЛ форвард «Зенита» лидирует в обоих важных списках — и среди бомбардиров, и среди ассистентов. Вообще, в тройке лучших футболистов чемпионата России по количеству результативных передач сплошь игроки сборной России: Алексея Ионова после ухода из сборной Александра Самедова Станислав Черчесов предпочитает на правом фланге, а Зелимхан Бакаев может сыграть на разных позициях и намеревается стать твердым игроком стартового состава национальной команды в 2020 году.

Лига чемпионов

Хаким Зийех («Аякс») - 4

Рияд Марез («Манчестер Сити») - 4

В Лиге чемпионов после группового этапа нет явного фаворита среди игроков, которые любят делиться мячом перед чужими воротами. Любопытно, что лидируют два представителя Северной Африки — алжирец Рияд Марез и марокканец Хаким Зийех.

Лига Европы

Борна Баришич («Глазго Рейнджерс») - 4

Бакайо Сака («Арсенал») - 4

Нуну Секейра («Брага») - 4

Вендерсон Галено («Брага») - 4

В Лиге Европы тоже никто не сделал больше 4-х «ассистов», но здесь лидируют сразу четыре футболиста, причем двое из них португальцы и представляют один клуб - «Брагу», которая в раунде плей-офф расправилась с московским «Спартаком». Двое других из Великобритании — хорват Баришич из команды Стивена Джеррарда, а также 18-летний «канонир» Сака.