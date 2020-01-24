«Ливерпуль» не проигрывает 40 матчей в АПЛ. Осталось 9 игр до рекорда

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в гостевом поединке 24-го тура АПЛ.
Таким образом, «красные» не проигрывают в АПЛ уже 40 встреч. По этому показателю мерсисайдцы сравнялись с «Челси».
В истории высшего дивизиона Англии только две команды опережают «Ливерпуль» по длине беспроигрышной серии. «Ноттингем Форест» не знал поражений 42 игры с 1977 по 1978 год. Рекорд на счету «Арсенала», который не уступал 49 матчей с 2003 по 2004 год.
Longest unbeaten runs in English top division history:— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 23, 2020
4⃣9⃣ Arsenal (2003-04)
4⃣2⃣ Nott’m Forest (1977-78)
4⃣0⃣ Chelsea (2004-05)
4⃣0⃣ LIVERPOOL (2019-present)#WOLLIV @LFC pic.twitter.com/ZuwrIoHerq