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«Ливерпуль» не проигрывает 40 матчей в АПЛ. Осталось 9 игр до рекорда

сегодня, 08:53
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в гостевом поединке 24-го тура АПЛ.

Таким образом, «красные» не проигрывают в АПЛ уже 40 встреч. По этому показателю мерсисайдцы сравнялись с «Челси». 

В истории высшего дивизиона Англии только две команды опережают «Ливерпуль» по длине беспроигрышной серии. «Ноттингем Форест» не знал поражений 42 игры с 1977 по 1978 год. Рекорд на счету «Арсенала», который не уступал 49 матчей с 2003 по 2004 год.

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