Жиру подтвердил, что продолжит карьеру в «Лилле»

Нападающий провёл последний матч за «Лос-Анджелес».

Форвард вышел в стартовом составе в игре регулярного чемпионата МЛС с «Ванкувер Уайткепс» (0:1), отыграв 59 минут. На пресс-конференции футболист рассказал о том, что продолжит карьеру во Франции.

«Лилль» соответствовал многим требованиям для меня и моей семьи. Я надеюсь быть полезным для команды, будучи лидером на поле и за его пределами, связующим звеном между игроками и персоналом.

Я в восторге от идеи сыграть в Лиге Европы. «Лилль» — большой клуб во Франции.