Жиру подтвердил, что продолжит карьеру в «Лилле»

Нападающий Оливье Жиру провёл последний матч за «Лос-Анджелес».
Форвард вышел в стартовом составе в игре регулярного чемпионата МЛС с «Ванкувер Уайткепс» (0:1), отыграв 59 минут. На пресс-конференции футболист рассказал о том, что продолжит карьеру во Франции.
«Лилль» соответствовал многим требованиям для меня и моей семьи. Я надеюсь быть полезным для команды, будучи лидером на поле и за его пределами, связующим звеном между игроками и персоналом.
Я в восторге от идеи сыграть в Лиге Европы. «Лилль» — большой клуб во Франции.
И даже не важно в курсе вы или нет, но обида была после той его победы над вами.
Сам подобное проходил...
И даже не важно в курсе вы или нет, но обида была после той его победы над вами.
Сам подобное проходил...
свт. Григорий Богослов
свт. Григорий Богослов