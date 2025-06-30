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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2025/2026

Жиру подтвердил, что продолжит карьеру в «Лилле»

вчера, 19:20

Нападающий Оливье Жиру провёл последний матч за «Лос-Анджелес».

Форвард вышел в стартовом составе в игре регулярного чемпионата МЛС с «Ванкувер Уайткепс» (0:1), отыграв 59 минут. На пресс-конференции футболист рассказал о том, что продолжит карьеру во Франции.

«Лилль» соответствовал многим требованиям для меня и моей семьи. Я надеюсь быть полезным для команды, будучи лидером на поле и за его пределами, связующим звеном между игроками и персоналом.

Я в восторге от идеи сыграть в Лиге Европы. «Лилль» — большой клуб во Франции.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:54
Вот так вот но гр взял уверенно! Это Вам не хухры мухры!
протон
протон
вчера в 19:50
Байкал-38 Вы ведь просили закрыть эту тему? Ну, обыграл, так обыграл. Что эту эпоху вспоминать, друг мой. Согласен в май месяц не было спора но гр. взял уверенно.
протон
протон
вчера в 19:44
sv_1969 как же я сожалею об этом)))) Если Вы поставили меня в игнор ваше дело, тогда как Вы можете цитировать мои посылы. Вы ведь набираете мой ник и отвечаете !? )) Я понимаю, моя активность на ленте не понраву возможно. Если бы ваши запросы были на футбольную тему как недавно про КР только рад Моя активность на сайте, она не исчерпаема буду делать всё что от меня зависит для развития этого источника. А давайте откроем рубрику демовиаторов на сайте как НО буду чаще захаживать навещать рубрику))
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:36
Сейчас подымятся архивы и выяснится, что вы на него обиделись после того как он вас феерично обыграл в конкурсе в каком нибудь 2023 году.
И даже не важно в курсе вы или нет, но обида была после той его победы над вами.
Сам подобное проходил...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:29
Протон как я могу отвечать на ваши коменты если я добавил вас в игнор! И как я могу на вас обижаться если вы меня не обидели ибо-Обида есть неблагородный поступок, или неблагородное слово человека неприязненного.
свт. Григорий Богослов
Гость
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