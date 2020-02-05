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Агент Кокорина прокомментировал слухи о трансфере игрока в «Балтику»

сегодня, 15:34

Агент форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал новость о том, что его клиента хочет подписать «Балтика».

Ранее представитель этого клуба сообщил о переговорах с игроком.

«Балтика»? В первый раз слышу такое. Честно говоря, уже надоело опровергать интерес других клубов.

Ранее сегодня в ряде СМИ также начали писать об интересе к Кокорину со стороны «Рубина». Недавно сам игрок рассказал о своих дальнейших планах.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:46
Надоело от него слушать, что он не ф курсе и не слышал...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:45
А готова ли Балтика к увеличению зарплатной ведомости на 20 тысяч рублей..???
Союзник противников
Союзник противников ответил Ravshan878
сегодня в 16:36
Не дай бог. Конец карьеры. До игрался мальчик с пальчик. Буржуи издеваются.
ТОгда уж "Мальчиш-Кибальчиш".Его буржуи допекали и гнобили.
Союзник противников
Союзник противников ответил Байкал-38
сегодня в 16:35
Жена Кокорина Дарья? Балтика? Может пиво? Я вообще обо всём первый раз слышу! Наверное все уже поняли, что Кокорина губит ни Зенит, ни власть, а отчим-агент!
Исправь везде "НИ",на "НЕ".А так прав.Дашка в ситуации рубит больше ,чем прикормленный отчим.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 16:35
Не дай бог. Конец карьеры. До игрался мальчик с пальчик. Буржуи издеваются.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:33
Жена Кокорина Дарья? Балтика? Может пиво? Я вообще обо всём первый раз слышу!
Наверное все уже поняли, что Кокорина губит ни Зенит, ни власть, а отчим-агент!
cska plus
cska plus
сегодня в 16:32
Издеваются над парнем.
LOpp
LOpp
сегодня в 16:30
а что скажет отчим Кокорина?

- Балтика? какая Балтика? тройка, девятка, экспортное? Не знаю ни какую Балтику. Я Клинское пью.
particular
particular ответил Трезвый повар
сегодня в 16:30
Перейдя в Балтику Александр станет ещё ближе к европе
... и ближе познакомится с реалиями, которые могут поспособствовать более мягкому принятию изменений и требований...
Раньше, из беспроблемного поднебесья, многого было не видно..:)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:18
Слава богу,что это не так! Нам его только в Калининграде не хватало!"Культурная столица" без него осиротеет.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:12
Сочи лучше, чем Балтика.
Mangur
Mangur
сегодня в 16:10
Без комментариев
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:56
Какой ещё клуб не интересовался Кокориным?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:52
Агент: Балтика? Мой клиент не пьет такое пиво...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:48
А людям надоело слушать вас...
Храневец
Храневец
сегодня в 15:47
какая БАЛТИКА , ТОЛЬКО БАВАРИЯ ИЛИ БАРСЕЛОНА . НА МЕНЬШЕЕ НЕ СОГЛАШАЙСЯ ШУРИК
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 15:42
Перейдя в Балтику Александр станет ещё ближе к европе
marvel777
marvel777
сегодня в 15:41
на пивзавод Балтика и в Питере находится да и зарплата побольше чем 20 тыс)
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 15:40
А чем ему не европейский клуб?
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