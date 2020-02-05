Агент Кокорина прокомментировал слухи о трансфере игрока в «Балтику»

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сегодня, 15:34

Агент форварда «Зенита» Кирилл Логинов прокомментировал новость о том, что его клиента хочет подписать «Балтика».

Ранее представитель этого клуба сообщил о переговорах с игроком.

«Балтика»? В первый раз слышу такое. Честно говоря, уже надоело опровергать интерес других клубов.