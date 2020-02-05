Агент Кокорина прокомментировал слухи о трансфере игрока в «Балтику»

Агент форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал новость о том, что его клиента хочет подписать «Балтика».
Ранее представитель этого клуба сообщил о переговорах с игроком.
«Балтика»? В первый раз слышу такое. Честно говоря, уже надоело опровергать интерес других клубов.
Ранее сегодня в ряде СМИ также начали писать об интересе к Кокорину со стороны «Рубина». Недавно сам игрок рассказал о своих дальнейших планах.
Наверное все уже поняли, что Кокорина губит ни Зенит, ни власть, а отчим-агент!
Наверное все уже поняли, что Кокорина губит ни Зенит, ни власть, а отчим-агент!
- Балтика? какая Балтика? тройка, девятка, экспортное? Не знаю ни какую Балтику. Я Клинское пью.
- Балтика? какая Балтика? тройка, девятка, экспортное? Не знаю ни какую Балтику. Я Клинское пью.
Раньше, из беспроблемного поднебесья, многого было не видно..:)
Раньше, из беспроблемного поднебесья, многого было не видно..:)