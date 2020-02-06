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«Реал» вылетел из Кубка Испании

сегодня, 22:56
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«Реал Сосьедад» обыграл «Реал» в матче 1/4 финала Кубка Испании.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Реал Сосьедад» 3:4 (0:1)
Голы: Марсело 59, Родриго 81, Начо 90+3 - Эдегор 22, Исак 54, Исак 56, Мерино 69

«Реал»: Ареоля, Начо, Габриэль Милитао, Рамос, Марсело, Хамес (Модрич 46), Вальверде (Йович 76), Кроос, Диас (Родриго 76), Бензема, Винисиус Жуниор
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Начо Монреаль, Субельдия, Янузай (Барренетчеа 46), Эдегор (Гевара Лахо 64), Мерино, Ойарсабаль, Исак (Муньос 70)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

Предупреждения: Эдегор 11, Ле Норман 19, Субельдия 66, Габриэль Милитао 77, Горосабель 86, Винисиус Жуниор 90+5, Горосабель 90+6

Удаление: Горосабель 90+6

Судья: Лаос Матеу.

Ранее из Кубка вылетел «Вильярреал».

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 23:23
Реал играл шустро , но неорганизованно.
Не в пример Баварии.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 23:23
Сливочные глорики давайте начинайте петь!
Что Зидан физрук!
Бензема некакущий!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил real-fk
сегодня в 23:22
Ну это не только мое экспертное мнение но и многих аналитиков , да и остальных болельщиков Реала, также об этом статистика говорила что именно Вальверде и Казимиро лучшие у нас . Куртуа за игру 2-3 раза вступает , и будь он тут вряд ли что либо поменялось . Если Реал проиграет с Вальверде и Казимиро то это будет нормой , потому что Месси Хави и Иньеста в лучшие годы проигрывали , со всеми бывает
АНИЩ
АНИЩ
сегодня в 23:22
Реал - сосьедад)) Если вы понимаете о чем я
Lukajs
Lukajs
сегодня в 23:21
Нечего ему там делать.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 23:18
Когда соперник в 10-ром выстоял, Бавария Хоффенхайм, напоминает счет, только зеркальный!!! Нехватка Роналду на лицо!!!
real-fk
real-fk ответил S.L.I.P.
сегодня в 23:16
Проиграли исключительно из-за обороны. Вся четверка в защите косячила. В атаке весьма неплохо играли. Винисиус стремительно прогрессирует. Дай бог здоровья парню, будет звезда. Какой бы не был старательный Начо, игрок он не постоянный. Недооценил РС Зидан. А Марсело, увы, неизбежно стареет. Совсем в оборону тяжело возвращается. Пусть за проигрышем следует победа. Удачи.
Ты что так не говори, сейчас тебе Рауль и Зидан расскажет свои сказки о том, что оборона у Реала лучшая в истории футбола, а Рамос это просто не проходимая стена!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Рауль и Зидан
сегодня в 23:16
Вот что не даёт Зидану стать лучшим тренером так это его понебратство , да любой дурак видит что Марсело просто никакущий , просто никакущий как и Начо . Почему отдали Регилона ? Почему не вернули Ашрафа ? На ровном месте себе проблемы придумываем
В одну и тужу реку нельзя войти дважды!!!
real-fk
real-fk
сегодня в 23:13
Как говорит местный эксперт Рауль и Зидан, мол Куртуа не причина, что Реал так мало стал пропускать?

Сегодня Куртуа не было, и наглядно стало ясно, чего стоит его "экспертное мнение"!

Оказывается, чтобы Реал не пропускал, по его "экспертному мнению" на поле должны одновременно быть Каземиро с Вальверде!

Но уверен, если и с ними в составе Реал проиграет, то у него в рукаве найдутся пару запасных вариантов, на кого спихнуть вину!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 23:13
Вот что не даёт Зидану стать лучшим тренером так это его понебратство , да любой дурак видит что Марсело просто никакущий , просто никакущий как и Начо . Почему отдали Регилона ? Почему не вернули Ашрафа ? На ровном месте себе проблемы придумываем
cevin cigan
cevin cigan ответил Insanely cool
сегодня в 23:12
Зидан конкретно перегорел, после этой замены я уже чувствовал что он уже начал конкретно тупить, Хамес в первом тайме был одним из лучших в атаке, а он берет и меняет его на ветерена Модрича, там Кроос пешеходит, внебрачный сын Переса Бензема мертвый, а он берет и Хамеса меняет, а замены 78 минуте, ну это полный мзд
Да меня это "кумаство" и выводит!!! Ну хрен с ним,если бы был результат,но его же нет !!!
Agamaga
Agamaga
сегодня в 23:12
    Gelious
    Gelious ответил Ali barca
    сегодня в 23:12
    Ждём от сливок Да неважен Кубок Испании.
    Да вы что, а по преимущественно второму составу "сливок" этого непонятно, конечно.
    Леха Малышев
    Леха Малышев
    сегодня в 23:12
    Кстати, по третьему голу Сосьедада у меня вопрос, был оффсайд? А то смотрел с телефона
    Insanely cool
    Insanely cool ответил _Inquisitor_
    сегодня в 23:11
    Ничего страшного, теперь чтобы попасть в Суперкубок, сливочным попрошайкам необязательно выигрывать трофеи - перес похлопочет в кабинетах и хоть с третьего места, хоть из Сегунды пропихнёт свой балет в какой-нибудь турнир, дабы пополнить музей очередной картонной кабинетной безделушкой...
    Бизнесмен Пике продвигал эту сделку Суперкубком в СА и ЛИЧНО участвовал в переговорах. Ну конечно об это глоры Барсы будут умалчивать
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 23:10
    завтра назначат переигровку
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 23:08
    Всё же это скорее косяк Зидана.Эта схема и набор....ротация хорошо,но где и с кем...дам ему лычку при случае..)
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответил S.L.I.P.
    сегодня в 23:08
    Самое печальное, что Марсело даже не уходя из обороны косячит, а вы говорите, что он не возвращается. Очень много обрезов он сделал. Милитао тоже ужасно сыграл и он конечно не замена Варану. Да и Ареоля вообще даже не пытался выручать.
    Ali barca
    Ali barca
    сегодня в 23:07
    Ждём от сливок Да неважен Кубок Испании.
    Insanely cool
    Insanely cool ответил cevin cigan
    сегодня в 23:07
    А на хрена Модрича выпустили в место Хамеса? За целый тайм два раза мяча коснулся.......Да......без Каза совсем всё плохо..........
    Зидан конкретно перегорел, после этой замены я уже чувствовал что он уже начал конкретно тупить, Хамес в первом тайме был одним из лучших в атаке, а он берет и меняет его на ветерена Модрича, там Кроос пешеходит, внебрачный сын Переса Бензема мертвый, а он берет и Хамеса меняет, а замены 78 минуте, ну это полный мзд
    _Inquisitor_
    _Inquisitor_
    сегодня в 23:05
    Ничего страшного, теперь чтобы попасть в Суперкубок, сливочным попрошайкам необязательно выигрывать трофеи - перес похлопочет в кабинетах и хоть с третьего места, хоть из Сегунды пропихнёт свой балет в какой-нибудь турнир, дабы пополнить музей очередной картонной кабинетной безделушкой...
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответил cevin cigan
    сегодня в 23:05
    Такие эксперименты с составом нужны, чтобы лысый тренер МС не превратился в лысого из Браззерс для Реала
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    сегодня в 23:04
    Проиграли исключительно из-за обороны.
    Вся четверка в защите косячила.
    В атаке весьма неплохо играли. Винисиус стремительно прогрессирует. Дай бог здоровья парню, будет звезда.

    Какой бы не был старательный Начо, игрок он не постоянный. Недооценил РС Зидан.
    А Марсело, увы, неизбежно стареет. Совсем в оборону тяжело возвращается.
    Пусть за проигрышем следует победа. Удачи.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил 95-shishani-95
    сегодня в 23:04
    Полный позор, которого Реал уже ни как сможет смыть в этом сезоне, даже если выиграет ЛЛ и ЛЧ (в чем я ооочень сильно сомневаюсь)! Милитао и Браима можно слить в мусорный бак Марсело и Начо на защите абсолютные нули!!! Без Каземиро Реал вообще другая команда! Бензема опять взялся за своё, никак не может забить!!! Барся если выиграет сегодня, то кубок возьмут они. Если не они, то Реал Сосьедад!!! Позор Реал из Мадрида! А Реал Сосьедад с заслуженной победой!!! Модрича можно летом слить, и вернуть Эдегора!
    А на хрена Модрича выпустили в место Хамеса? За целый тайм два раза мяча коснулся.......Да......без Каза совсем всё плохо..........
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 23:04
    Пойдет. После 4-1 хоть характер наконец проявили. А то стояли, играть не хотели, на кубок пофиг всем было
    rоnаldо743
    rоnаldо743 ответил Сантус
    сегодня в 23:04
    Боже) ты зря гарцуешь,дождись вечера:)
      Insanely cool
      Insanely cool
      сегодня в 23:03
        mangoх12
        mangoх12
        сегодня в 23:03
        Сосьедаддели
        Сантус
        Сантус ответил rоnаldо743
        сегодня в 23:02
        Требл и ВАРдрид - несовместимые понятия. Даже с мощной поддержкой из кабинетов.
        Боже) ты зря гарцуешь,дождись вечера:)
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 23:02
        Полный позор, которого Реал уже ни как сможет смыть в этом сезоне, даже если выиграет ЛЛ и ЛЧ (в чем я ооочень сильно сомневаюсь)!
        Милитао и Браима можно слить в мусорный бак
        Марсело и Начо на защите абсолютные нули!!!
        Без Каземиро Реал вообще другая команда!
        Бензема опять взялся за своё, никак не может забить!!!
        Барся если выиграет сегодня, то кубок возьмут они. Если не они, то Реал Сосьедад!!!
        Позор Реал из Мадрида!
        А Реал Сосьедад с заслуженной победой!!!
        Модрича можно летом слить, и вернуть Эдегора!
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