«Реал» вылетел из Кубка Испании

«Реал Сосьедад» обыграл «Реал» в матче 1/4 финала Кубка Испании.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Реал Сосьедад» 3:4 (0:1)
Голы: Марсело 59, Родриго 81, Начо 90+3 - Эдегор 22, Исак 54, Исак 56, Мерино 69
«Реал»: Ареоля, Начо, Габриэль Милитао, Рамос, Марсело, Хамес (Модрич 46), Вальверде (Йович 76), Кроос, Диас (Родриго 76), Бензема, Винисиус Жуниор
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Начо Монреаль, Субельдия, Янузай (Барренетчеа 46), Эдегор (Гевара Лахо 64), Мерино, Ойарсабаль, Исак (Муньос 70)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
Предупреждения: Эдегор 11, Ле Норман 19, Субельдия 66, Габриэль Милитао 77, Горосабель 86, Винисиус Жуниор 90+5, Горосабель 90+6
Удаление: Горосабель 90+6
Судья: Лаос Матеу.
Ранее из Кубка вылетел «Вильярреал».
Не в пример Баварии.
Не в пример Баварии.
Что Зидан физрук!
Бензема некакущий!
Что Зидан физрук!
Бензема некакущий!
Сегодня Куртуа не было, и наглядно стало ясно, чего стоит его "экспертное мнение"!
Оказывается, чтобы Реал не пропускал, по его "экспертному мнению" на поле должны одновременно быть Каземиро с Вальверде!
Но уверен, если и с ними в составе Реал проиграет, то у него в рукаве найдутся пару запасных вариантов, на кого спихнуть вину!
Сегодня Куртуа не было, и наглядно стало ясно, чего стоит его "экспертное мнение"!
Оказывается, чтобы Реал не пропускал, по его "экспертному мнению" на поле должны одновременно быть Каземиро с Вальверде!
Но уверен, если и с ними в составе Реал проиграет, то у него в рукаве найдутся пару запасных вариантов, на кого спихнуть вину!
Вся четверка в защите косячила.
В атаке весьма неплохо играли. Винисиус стремительно прогрессирует. Дай бог здоровья парню, будет звезда.
Какой бы не был старательный Начо, игрок он не постоянный. Недооценил РС Зидан.
А Марсело, увы, неизбежно стареет. Совсем в оборону тяжело возвращается.
Пусть за проигрышем следует победа. Удачи.
Вся четверка в защите косячила.
В атаке весьма неплохо играли. Винисиус стремительно прогрессирует. Дай бог здоровья парню, будет звезда.
Какой бы не был старательный Начо, игрок он не постоянный. Недооценил РС Зидан.
А Марсело, увы, неизбежно стареет. Совсем в оборону тяжело возвращается.
Пусть за проигрышем следует победа. Удачи.
Милитао и Браима можно слить в мусорный бак
Марсело и Начо на защите абсолютные нули!!!
Без Каземиро Реал вообще другая команда!
Бензема опять взялся за своё, никак не может забить!!!
Барся если выиграет сегодня, то кубок возьмут они. Если не они, то Реал Сосьедад!!!
Позор Реал из Мадрида!
А Реал Сосьедад с заслуженной победой!!!
Модрича можно летом слить, и вернуть Эдегора!
Милитао и Браима можно слить в мусорный бак
Марсело и Начо на защите абсолютные нули!!!
Без Каземиро Реал вообще другая команда!
Бензема опять взялся за своё, никак не может забить!!!
Барся если выиграет сегодня, то кубок возьмут они. Если не они, то Реал Сосьедад!!!
Позор Реал из Мадрида!
А Реал Сосьедад с заслуженной победой!!!
Модрича можно летом слить, и вернуть Эдегора!