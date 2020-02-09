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«Спартак» продлил контракт с Ещенко

сегодня, 11:11

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подписал новый контракт с московским клубом, как это и предполагалось ранее.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года. 

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Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 12:20
Очень подходящий игрок для данной команды
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:14
Осталось Глушакова с Комбаровым вернуть!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:01
Сногсшибательная новость
GGGringOOO
GGGringOOO
сегодня в 12:00
Может Спартак меньше налогов отчисляет, Т.к. организовал программу по трудоустройству ветеранов?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил galem72
сегодня в 11:56
Продать?)) ктож его продаст, он же памятник)
Нет, нам сейчас не до экономии, дно близко , надо просто доиграть сезон и пацанов погонять, Тедеско нужны помошники на поле и в раздевалке, это очевидно
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:56
хорошо что оставили)_)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:55
Цорн хорош! Всех профессионалов при спартаке оставляет!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:53
Справедливо, учитывая что творилось вчера в обороне
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 11:41
Раньше был Горлукович, теперь Ещенко будет.
Как сказал Каррера, это боец.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:27
В Катаре оставят что бы верблюдов пас и судеек ублажал, что б на след год на этом *кубке* снова победить)
STVA 1
STVA 1 ответил galem72
сегодня в 11:22
Кому он нужен.
galem72
galem72
сегодня в 11:19
Надеюсь, только для того, чтобы его потом продать, а не просто так отпустить свободняком. В другом случае — это просто космофэйл.
marvel777
marvel777
сегодня в 11:17
Гениально !
severnyj84
severnyj84
сегодня в 11:15
Ещенко символ спартаковской игры, одержимой и бестолковой.
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