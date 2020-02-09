«Спартак» продлил контракт с Ещенко

🎉 Поздравляем Андрея Ещенко с днем рождения и подписанием нового контракта с красно-белыми!



Защитник «Спартака», которому сегодня исполнилось 36 лет, заключил с нашим клубом новое трудовое соглашение. Оно будет действовать до лета 2021 года#Спартак #Ещенко #Силавединстве pic.twitter.com/8W1rWFjsVY