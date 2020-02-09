«Спартак» продлил контракт с Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подписал новый контракт с московским клубом, как это и предполагалось ранее.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подписал новый контракт с московским клубом, как это и предполагалось ранее.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года.
Нет, нам сейчас не до экономии, дно близко , надо просто доиграть сезон и пацанов погонять, Тедеско нужны помошники на поле и в раздевалке, это очевидно
Нет, нам сейчас не до экономии, дно близко , надо просто доиграть сезон и пацанов погонять, Тедеско нужны помошники на поле и в раздевалке, это очевидно
Как сказал Каррера, это боец.
Как сказал Каррера, это боец.