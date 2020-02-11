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«Интер» еще не решил вопрос подписания контракта с Вивиано

вчера, 13:21

«Интер» продолжает рассматривать вопрос подписания контракта с вратарем Эмилиано Вивиано. Ожидается, что сегодня миланцы решат, заключать ли им соглашение с игроком.

Вивиано является свободным агентом. Голкипер получил этот статус после того, как в сентябре 2019 года истек его контракт с лиссабонским «Спортингом». Часть прошлого сезона Вивиано провел в СПАЛе на правах аренды.

«Интер» может подписать контракт с Вивиано, поскольку основной вратарь команды Самир Ханданович сломал палец, и теперь миланцы ищут ему замену.

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Gurben
Gurben
вчера в 15:05
Старый он уже.
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