«Интер» еще не решил вопрос подписания контракта с Вивиано

«Интер» продолжает рассматривать вопрос подписания контракта с вратарем Эмилиано Вивиано. Ожидается, что сегодня миланцы решат, заключать ли им соглашение с игроком.
Вивиано является свободным агентом. Голкипер получил этот статус после того, как в сентябре 2019 года истек его контракт с лиссабонским «Спортингом». Часть прошлого сезона Вивиано провел в СПАЛе на правах аренды.
«Интер» может подписать контракт с Вивиано, поскольку основной вратарь команды Самир Ханданович сломал палец, и теперь миланцы ищут ему замену.