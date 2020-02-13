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Ротенберг подтвердил, что Кокорин перейдёт в «Сочи»

сегодня, 12:52

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил готовность перейти в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

Разговор состоялся, Саша готов перейти, но нужно еще все оформить. Когда оформим, тогда объявим. Сейчас он летит на сбор в Турцию с «Зенитом-2», но команды рядом находятся («Сочи» также проводит сбор в Турции - прим.), практически в двух шагах друг от друга. Переход может состояться в любое время.

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Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 20:57
"Переход может состояться в любое время".
А может и не состояться..
Vave666
Vave666 ответил ildar_3871
сегодня в 20:42
Сломали Кокошу , слабак !
На кону карьера! Посмотрел бы я на тебя! А так спокойно доиграет сезон (10игр) и даст бох перейдёт в середняк европейский!
Храневец
Храневец
сегодня в 19:52
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР . МОЛОДЕЦ ! В СОЧИ КАФЕШЕК ХВАТАЕТ СТУЛЬЕВ ТОЖЕ .ЕСТЬ ГДЕ РАЗВЕРНУТЬСЯ .
grazie100
grazie100
сегодня в 19:35
Один Кокорин не поможет этому дну удержаться в РПЛ .Он будет в новом сезоне ПФЛ и Кокорин спокойно сможет уйти в Европу .
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:32
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 19:18
    Ахахаха..вот и сказочки конец, а кто слушал молодец.
    i0135430
    i0135430 ответил SHMEL
    сегодня в 18:38
    В принципе Коко ничего не теряет,контракт с рабовладельцами до лета,а там он свободный агент и может идти куда хочет.
    а кому он нужен
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:18
    парень совершенно добровольно сделал свой свободный выбор, ура !
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 17:03
    Уткин прав , Кокоша тряпка !
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 16:13
    В Зените любого сломают , и Кокошу и Дзюбу , просто не дадут деньги !
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 16:11
    Сломали Кокошу , слабак !
    bacek15
    bacek15
    сегодня в 16:03
    Ну и правильно! Теперь хорошо бы в личной встрече с Зенитом в апреле пару-тройку закатить ))
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов ответил NEADEKVAT
    сегодня в 15:45
    Под синькой многие до фига альфасамцы)
      pomor 445
      pomor 445
      сегодня в 15:09
      Все пройдет и печаль и радость
      Все пройдет так устроен свет
      Алексей Еськов
      Алексей Еськов ответил STVA 1
      сегодня в 15:00
      Попал Санёк)))
      Надо было на заднем фоне присобачить рожи Миллера,Семака, Ротенберга!)
      legendsofsails
      legendsofsails
      сегодня в 14:55
      Театр Карабаса Барабаса, а не футбол....
      legendsofsails
      legendsofsails ответил Tostao
      сегодня в 14:52
      Ну и стоило Кокоше выёживаться?
      стоило....
      Бубнин
      Бубнин
      сегодня в 14:49
      До "Зенита" дойти нелегко,
      А до "Сочи" - четыре шага..
      Tostao
      Tostao ответил ДСА
      сегодня в 14:42
      Миллиардер сказал ХОЧУ, миллиардер сделал.
      Миллиардер сказал ХОЧУ, миллионер согласился.
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT ответил ANDREY_BOY
      сегодня в 14:41
      Быстро Кокоша переобулся. Зачем только включать мужика до этого, чтобы потом как послушная *y4k@ перейти в мыльный пузырь ВРОтенберга. Желаю питерскому сочи скорейшего вылета в фнл, с дальнейшим расформированием, а кокоше перейти в настоящий клуб а не картонный или фейковый.
      Под синькой многие до фига альфасамцы)
      Tostao
      Tostao
      сегодня в 14:40
      Ну и стоило Кокоше выёживаться?
      порт
      порт
      сегодня в 14:37
      Ну правильно, это лучше чем в фнл.
      leopit
      leopit
      сегодня в 14:36
      Вот и конец драматичной саги...
      Правдолю
      Правдолю
      сегодня в 14:32
      Добровольно принудительно выбор был не велик в Сочи или тюрьму а Газпром может спросите у многих кто перешёл дорогу властьимущим
      Doping87
      Doping87
      сегодня в 14:28
      На самом деле как обстоят дела у Саши, лучшего варианта и быть не может. В Зените он бы и 40% игрового времяни мог не получить, а в Сочи если травм не будет может все 100% времяни получить.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 14:25
      Ротенберг подтвердил.....Да мало ли, что там он подтвердил. Вот грозный папа подтвердит, тогда можно быть уверенным в переходе.
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      сегодня в 14:15
      Единственно правильное решения играть за Сочи
      drug01
      drug01
      сегодня в 14:10
      Сашу тянут в Сочи....там будет в разгаре летний сезон !!!!
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      сегодня в 14:06
      Достойно отыграет весной, отгрузит трёшку серядняку 2-го мая и спокойно поедет на Евро в составе сборной.
      VAN ARM
      VAN ARM ответил Мишка Бигдан
      сегодня в 13:54
      все равно контракт с зенитом продлил до 2022 года,просто об этом не говорят.Потому и в Сочи согласился форму набрать.
      сам при подписании был?))) где продление?
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