Ротенберг подтвердил, что Кокорин перейдёт в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий «Зенита» выразил готовность перейти в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

Разговор состоялся, Саша готов перейти, но нужно еще все оформить. Когда оформим, тогда объявим. Сейчас он летит на сбор в Турцию с «Зенитом-2», но команды рядом находятся («Сочи» также проводит сбор в Турции - прим.), практически в двух шагах друг от друга. Переход может состояться в любое время.