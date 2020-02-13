Ротенберг подтвердил, что Кокорин перейдёт в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил готовность перейти в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
Разговор состоялся, Саша готов перейти, но нужно еще все оформить. Когда оформим, тогда объявим. Сейчас он летит на сбор в Турцию с «Зенитом-2», но команды рядом находятся («Сочи» также проводит сбор в Турции - прим.), практически в двух шагах друг от друга. Переход может состояться в любое время.
А может и не состояться..
А может и не состояться..
Желаю ему закончиться!!!
Желаю ему закончиться!!!
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет так устроен свет
А до "Сочи" - четыре шага..
А до "Сочи" - четыре шага..