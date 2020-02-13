Ростовцев: «К финансовой деятельности „Енисея“ есть большие вопросы»

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев прокомментировал странную ситуацию в «Енисее». Напомним, что недавно в офисе «Енисея» прошли обыски.

Получаю информацию из СМИ , поэтому не могу подтвердить или опровергнуть. В данный момент у меня несколько дней законного отдыха, поэтому максимально отключен от происходящего в красноярском спорте. Вместе с тем не стану отрицать: есть большие вопросы к предыдущему руководству «Енисея». Достаточно сравнить клубный фонд оплаты труда в сезоне-2016/17, когда команда заняла третье место в ФНЛ , и сейчас, когда она идет на 17-м месте. Было 146 миллионов рублей — стало около 350 миллионов. Насколько это соответствует уровню футбола и мастерству «Енисея»? Для меня ответ очевиден.

Начисление произвел клуб — в нарушение всех норм финансово-хозяйственной деятельности, вне утвержденных лимитов расходования бюджета края на 2020–2021 годы. Завышенные контракты заключались в середине 2019 года, хотя рамки трехлетнего планирования были на тот момент абсолютно понятны. Руководство клуба знало, что не получит субсидию такого размера, — и все равно пошло на этот шаг. Телега поехала впереди лошади.

Кроме того, аудит, который сейчас проводится в «Енисее», — это необходимая процедура для прохождения лицензирования, — показывает: к финансовой деятельности клуба есть большие вопросы. К бухгалтерской отчетности, к организации внутренних процессов. Сотни миллионов рублей списывались без обязательных процедур, накопились долги, перешедшие на этот год. Очень много удивительного, скажем так, в работе господина Рубцова, возглавлявшего «Енисей» до ноября минувшего года. По этой причине я инициировал проверку клуба краевой службой финансового контроля.

От старой команды идет полный саботаж. Все специалисты уволились по собственному желанию. На днях написала заявление об увольнении главный бухгалтер. Сейчас мы даже не можем посмотреть приход и расход из всех необходимых источников, предстоит скрупулезно разбираться. В том числе для того, чтобы до конца понять действия или бездействие бывшего менеджмента.