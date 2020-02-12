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Тарасов: «Не нужно мой юмор воспринимать всерьёз»

вчера, 20:41

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов объяснил свою шутку про коронавирус:

Домашние выходные пролетели быстро и завтра снова на сборы. Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома.

Вчера ко мне пришел мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке Денис Ли ( всем советую, не пожалеете) и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя (стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно. Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сторис. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала🤦🏼‍♂.

Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более моего прямого комментария на этот счет не было👆🏻

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Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 01:21
Наш человек!
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 01:03
Малыш в 30 годиков заливает сторис, полный пзц.
beefs
beefs
вчера в 23:56
Шутник...
Parma1972
Parma1972
вчера в 23:54
Этого сказочного патриота слишком много уже
galem72
galem72
вчера в 23:15
Так же как и самого тараса.
Faustello
Faustello
вчера в 22:40
Бузовнул опять ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:11
уже сколько времени прошло, а бузовня не отпускает, юморист мля.....
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:10
Ещё один шутник среди футболистов появился.
mangoх12
mangoх12
вчера в 22:08
неадекват
Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 21:23
На кого не обижаются все знают.
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 21:15
Такие шутки шутками назвать язык не поворачивается.
serh62
serh62
вчера в 21:12
тарасов своим примером и своими высказываниями показывает уровень ума не только свой, но и тех кто одобряет то что несет это существо....
112910415
112910415
вчера в 21:11
редкостно умён ! )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:07
Дурень.
старина
старина
вчера в 20:54
То,что ты считаешь себя футболистом,вот что не надо воспринимать всерьез
karnager
karnager
вчера в 20:47
Тарасова укусила Бузова в своё время. Только Оля стала больше вкалывать и работать, постепенно изгоняя из себя этот статус, а дно Тарасов так и остался туповатеньким детиной
Барeт Гейл
Барeт Гейл
вчера в 20:46
Если твой юмор воспринимают в серьез, значит у тебя его нет.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:46
Похоже что Тарасов специально так неудачно шутит что бы вызвать к себе интерес. То он в машине рассказывает как бил свою девушку, теперь про вирус. Уже догнал Дзюбу по уровню "шуток"
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