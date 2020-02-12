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Хохлов: «Верю, что у Новикова всё получится»

вчера, 23:58

Экс-рулевой «Динамо» Дмитрий Хохлов поддержал нынешнего наставника команды Кирилла Новикова.

Я бы хотел, чтобы Кирилл Новиков продолжал тренировать «Динамо» как можно дольше. Команда хорошая, игроки получили достаточно времени на адаптацию. Верю, что у Кирилла все получится. И желаю ему успехов. Ну а Бувач, как я понял, приглашен выстраивать отношения с академией, молодежной командой. Самому интересно понаблюдать, что из этого выйдет.

Почему ушел из «Динамо»? Причин несколько. Сейчас, спустя время, понимаю, что нельзя было устраивать такую глобальную перестройку в столь короткий промежуток времени. Надо было усиливать состав постепенно. При этом на некоторые позиции пригласили не тех людей, которых я хотел видеть. А кто-то пришел в команду слишком поздно, когда сезон уже начался.

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Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 01:07
У каждого своя правда.
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 00:12
Пусть будет так.
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