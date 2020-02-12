Хохлов: «Верю, что у Новикова всё получится»

Экс-рулевой «Динамо» поддержал нынешнего наставника команды .

Я бы хотел, чтобы Кирилл Новиков продолжал тренировать «Динамо» как можно дольше. Команда хорошая, игроки получили достаточно времени на адаптацию. Верю, что у Кирилла все получится. И желаю ему успехов. Ну а Бувач, как я понял, приглашен выстраивать отношения с академией, молодежной командой. Самому интересно понаблюдать, что из этого выйдет.

Почему ушел из «Динамо»? Причин несколько. Сейчас, спустя время, понимаю, что нельзя было устраивать такую глобальную перестройку в столь короткий промежуток времени. Надо было усиливать состав постепенно. При этом на некоторые позиции пригласили не тех людей, которых я хотел видеть. А кто-то пришел в команду слишком поздно, когда сезон уже начался.