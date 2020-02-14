«Рома» может расторгнуть контракт с Пасторе

«Рома» планирует расстаться с полузащитником Хавьером Пасторе. Летом клуб хочет расторгнуть с футболистом контракт по обоюдному согласию.
Напомним, что в январе Пасторе был близок к переходу в китайский клуб, однако трансфер сорвался из-за коронавируса.
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