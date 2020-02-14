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«Рома» может расторгнуть контракт с Пасторе

вчера, 23:10

«Рома» планирует расстаться с полузащитником Хавьером Пасторе. Летом клуб хочет расторгнуть с футболистом контракт по обоюдному согласию.

Напомним, что в январе Пасторе был близок к переходу в китайский клуб, однако трансфер сорвался из-за коронавируса.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:44
Давно пора
juvenale
juvenale ответил unoejk
вчера в 23:36
На старом дизайне такого функционала нет.
понятно, спасибо
unoejk
unoejk ответил juvenale
вчера в 23:35
да он самый
На старом дизайне такого функционала нет.
juvenale
juvenale ответил unoejk
вчера в 23:31
Дизайн случайно не старый?
да он самый
unoejk
unoejk ответил juvenale
вчера в 23:28
Спасибо, но у меня в профиле только такие варианты анкета-комментарии-пользователи-оповещения-подписки-ставки подписчиков нет такой(хотя написано что у меня их 13)
Дизайн случайно не старый?
juvenale
juvenale ответил unoejk
вчера в 23:24
На кого вы подписаны: ваш профиль - редактировать - подписки Кто на вас подписан: ваш профиль - подписчики Если хотите избавиться от подписчика, добавьте его в игнор.
Спасибо, но у меня в профиле только такие варианты
анкета-комментарии-пользователи-оповещения-подписки-ставки
подписчиков нет такой(хотя написано что у меня их 13)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 23:24
Это будет продукт непротивления двух сторон или Хавьер ещё не в курсе?
juvenale
juvenale ответил unoejk
вчера в 23:20
На кого вы подписаны: ваш профиль - редактировать - подписки Кто на вас подписан: ваш профиль - подписчики Если хотите избавиться от подписчика, добавьте его в игнор.
спасибо
unoejk
unoejk ответил juvenale
вчера в 23:17
и еще вопрос,как посмотреть кто у меня в подписках и как убрать нежелательных пользователей
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