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Два лондонских клуба поборются за Иско

вчера, 17:17

Полузащитник «Реала» Иско попал в сферу интересов двух лондонских клубов. В услугах 27-летнего испанца заинтересованы «Арсенал» и «Челси». «Сливочные» оценивают Иско в 63 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что на Иско претендует «Ливерпуль».

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
сегодня в 01:06
Удачной борьбы!
Nety-net
Nety-net ответил Медив
сегодня в 00:51
На данный момент Арсенал выглядит клубом по проще, или что ему в Норвич перейти?))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил Медив
вчера в 23:48
Ковачичу второй год пытаются поставить функционалку, зимой-весной он уже не может отыграть два матча подряд. Никто не может играть хорошо сидя столько на лавке. Иско должен отыграть хотя бы сезон в клубе попроще, чтобы вернуть форму и приучить организм к нагрузкам. Я насмотрелся на лавочников Реала-Барсы в составе Челси и знаю, на сколько их хватает
Тут дело не в практике а в самом футболисты . И знаешь 80 процентов футблистов не выдерживают таких нагрузок , для этого и нужна ротация . Но Иско Челси точно не подойдет , он слишком ленивый , если хотите развиваться этот игрок точно не для вас
Agamaga
Agamaga
вчера в 23:43
Испанцы по традиции лучше играют в АПЛ, я бы сказал они там лучшие.
Медив
Медив ответил Ruslan3132
вчера в 22:57
Вон же Ковачич тащит Челси )))
Ковачичу второй год пытаются поставить функционалку, зимой-весной он уже не может отыграть два матча подряд. Никто не может играть хорошо сидя столько на лавке. Иско должен отыграть хотя бы сезон в клубе попроще, чтобы вернуть форму и приучить организм к нагрузкам. Я насмотрелся на лавочников Реала-Барсы в составе Челси и знаю, на сколько их хватает
Медив
Медив ответил TOR громовержец
вчера в 22:50
Мората,он же тащил вас как мог)
Угу, вон с Моратой катлеты сейчас ставят рекорды результативности
neukomm
neukomm
вчера в 22:49
"Два лондонских клуба поборются за Иско"
Прикольно. Типа можно подумать,что это Вест Хэм или Фулхэм.
Зачем сразу не писать как есть??
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Медив
вчера в 21:49
А кто стал топом после лавки Реала?
Вон же Ковачич тащит Челси )))
TOR громовержец
TOR громовержец ответил Romeo 777
вчера в 21:18
Скорее Вест Хэм и Уотфорд. Через 2 месяца уже 28 лет...но за эти годы так и не стал основным игроком, и судя по последним сезонам идёт по наклонной. Да и стабильность - это не его.
Челси продувает командам по хлеще ВХ и Уотфорда,так что самое то.
TOR громовержец
TOR громовержец ответил Медив
вчера в 21:17
А кто стал топом после лавки Реала?
Мората,он же тащил вас как мог)
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 20:40
Бесполезно
Медив
Медив ответил Ruslan3132
вчера в 19:44
Иско будет ТОП в любой команде
А кто стал топом после лавки Реала?
Медив
Медив
вчера в 19:42
С таким ценником Иско лучше потренировать навыки гольфа, ибо сидеть ему на лавке до конца контракта
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:08
Скорее Вест Хэм и Уотфорд. Через 2 месяца уже 28 лет...но за эти годы так и не стал основным игроком, и судя по последним сезонам идёт по наклонной. Да и стабильность - это не его.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 17:48
Кому нужно это днище, которое даже тайм не выдерживает, тем более в Бей-Беги лиге? Разве что пешеходному Сити.
VIPded
VIPded
вчера в 17:28
Удачи Челси!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:27
Оба варианта неплохи.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 17:24
Иско будет ТОП в любой команде
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