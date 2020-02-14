"Два лондонских клуба поборются за Иско"

Полузащитник «Реала» Иско попал в сферу интересов двух лондонских клубов. В услугах 27-летнего испанца заинтересованы «Арсенал» и «Челси». «Сливочные» оценивают Иско в 63 млн фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что на Иско претендует «Ливерпуль».
Полузащитник «Реала» Иско попал в сферу интересов двух лондонских клубов. В услугах 27-летнего испанца заинтересованы «Арсенал» и «Челси». «Сливочные» оценивают Иско в 63 млн фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что на Иско претендует «Ливерпуль».
Прикольно. Типа можно подумать,что это Вест Хэм или Фулхэм.
Зачем сразу не писать как есть??
Прикольно. Типа можно подумать,что это Вест Хэм или Фулхэм.
Зачем сразу не писать как есть??