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Робертсон: «„Атлетико“ праздновал так, словно они уже в четвертьфинале»

сегодня, 02:01
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал гостевое поражение от «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Что касается пропущенного гола, мяч просто срикошетил после углового. Для них это было лучшее начало матча из возможных, которое придало им дополнительный заряд от болельщиков. Думаю, мы хорошо справились с этой ситуацией. Мы знаем, что можем играть лучше. К счастью, у нас есть ещё ответная встреча, где можно всё исправить.

Они праздновали так, словно уже прошли дальше. Впереди у нас матч в АПЛ, а затем ответная игра на «Энфилде», где мы и болельщики должны будем сделать свою работу.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 03:21
У Робертсона за сезон больше голевых, чем у всех дни4 из кабинета вместе взятых. Вуахаха
ЮНВA
ЮНВA ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 02:54
Ты все еще на соккере? После того как мы с Фрейдом раскрыли твой г.секрет, было бы неплохо слиться, а то дальше будет больше...и глубже ахаха
Juve14
Juve14
сегодня в 02:47
"Впереди у нас матч в АПЛ, а затем ответная игра на «Энфилде», где мы и судьи должны будем сделать свою работу". Вот так правильней будет, это переводчик ошибся
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 02:05
Робертсон топчик, аха-ха)
Столько тупых, безадресных навесов нет даже у Кандревы из интора.
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