Робертсон: «„Атлетико“ праздновал так, словно они уже в четвертьфинале»

Защитник «Ливерпуля» прокомментировал гостевое поражение от «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Что касается пропущенного гола, мяч просто срикошетил после углового. Для них это было лучшее начало матча из возможных, которое придало им дополнительный заряд от болельщиков. Думаю, мы хорошо справились с этой ситуацией. Мы знаем, что можем играть лучше. К счастью, у нас есть ещё ответная встреча, где можно всё исправить.