Робертсон: «„Атлетико“ праздновал так, словно они уже в четвертьфинале»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал гостевое поражение от «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Что касается пропущенного гола, мяч просто срикошетил после углового. Для них это было лучшее начало матча из возможных, которое придало им дополнительный заряд от болельщиков. Думаю, мы хорошо справились с этой ситуацией. Мы знаем, что можем играть лучше. К счастью, у нас есть ещё ответная встреча, где можно всё исправить.
Они праздновали так, словно уже прошли дальше. Впереди у нас матч в АПЛ, а затем ответная игра на «Энфилде», где мы и болельщики должны будем сделать свою работу.
Столько тупых, безадресных навесов нет даже у Кандревы из интора.
Столько тупых, безадресных навесов нет даже у Кандревы из интора.