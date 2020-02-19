Холанд: «Чувствую, что могу играть намного лучше»

Нападающий дортмундской «Боруссии» дал комментарий после победы над «Пари Сен-Жермен» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, где 19-летний форвард отметился двумя забитыми мячами.

Я рад получить награду Лучшему игроку матча, но чувствую, что всё ещё могу играть намного лучше. На таком уровне я должен играть лучше и потому должен продолжать усердно работать.