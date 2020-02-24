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Мбаппе 4 года подряд набирает не менее 20 очков по «гол+пас» в Лиге 1

сегодня, 09:23
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 3Логотип футбольный клуб БордоБордоМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» в матче 26-го тура Лиги 1 одолел «Бордо».

Победный гол в этой встрече забил нападающий столичного клуба Килиан Мбаппе. На его счету в текущем сезоне чемпионата Франции 16 голов и 4 голевых передачи.

Таким образом, 21-летний форвард 4 года подряд набирает не менее 20 очков по системе «гол+пас». Он является единственным французским футболистом, кто добился такого достижения. Отметим, что такая статистика ведется с сезона 2006/2007.

Напомним, что в этой встрече красную карточку получил нападающий ПСЖ Неймар

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Все комментарии
USER-Vindsvalr
USER-Vindsvalr
сегодня в 10:41
в чемпионате одной команды несложно забивать
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:21
И что?Вон Кавани забил в этом Французском колхозе 200 голов ,а вот в ЛЧ в 1/4 -ПСЖ ни разу не пробивался,вот вам и Кавани и Камерунский Эму со своими показателями ,заткните их в одно место!
ДСА
ДСА
сегодня в 09:55
Для него это не результат.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:28
Пора уходить...
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