Мбаппе 4 года подряд набирает не менее 20 очков по «гол+пас» в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» в матче 26-го тура Лиги 1 одолел «Бордо».

Победный гол в этой встрече забил нападающий столичного клуба . На его счету в текущем сезоне чемпионата Франции 16 голов и 4 голевых передачи.

Таким образом, 21-летний форвард 4 года подряд набирает не менее 20 очков по системе «гол+пас». Он является единственным французским футболистом, кто добился такого достижения. Отметим, что такая статистика ведется с сезона 2006/2007.

4 - Kylian Mbappé is the first French 🇫🇷 player to be involved in at least 20 goals in four consecutive seasons in Ligue 1 since Opta analyses the competition (2006/07). Higher. #PSGFCGB pic.twitter.com/9iujGS0Rk5