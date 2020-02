Джеко вышел на шестое место в списке бомбардиров «Ромы»

Нападающий «Ромы» отметился голом в матче чемпионата Италии против «Лечче». Для форварда этот гол стал 102-м за римский клуб во всех турнирах.

Больше, чем босниец, за «Рому» забивали лишь (307), Роберто Пруццо (138), Амедео Амадеи (111), Родольфо Волк (106) и Педро Манфредини (104).

#Dzeko just tied Montella with 102 goals while at Roma!



1️⃣ Totti ⚽ 307

2️⃣ Pruzzo ⚽ 138

3️⃣ Amadei ⚽ 111

4️⃣ Volk ⚽ 106

5️⃣ Manfredini ⚽ 104

6️⃣Džeko⚽ 102

6️⃣Montella ⚽ 102