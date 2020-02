«Арсенал» во встрече 27-го тура АПЛ оказался сильнее «Эвертона».

Таким образом, «канониры» не знают поражений уже на протяжении 10 игр подряд. «Арсенал» является единственным клубом из английской Премьер-Лиги, который еще не проигрывал в 2020 году ни в одном из турниров.

Arsenal are the only Premier League team still unbeaten in 2020 across all competitions.



