Божович: «В первом тайме мы были лучше, были моменты»

Главный тренер «Крыльев Советов» в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

Думаю, что все по делу. В первом тайме мы были лучше, были моменты. Удаление было у «Рубина». Контролировали игру в первом тайме. Второй тайм хорошо начали. Было два момента, которые не забили. Потом бросили играть. Какая-то тревога была. Даже в большинстве было трудно оборонять свои ворота. Хорошо, что смогли выиграть. Очень важная победа.

После нашего удаления «Рубин» начал подниматься и зажимать. Молодцы, что отстояли.