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Божович: «В первом тайме мы были лучше, были моменты»

сегодня, 16:36
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

Думаю, что все по делу. В первом тайме мы были лучше, были моменты. Удаление было у «Рубина». Контролировали игру в первом тайме. Второй тайм хорошо начали. Было два момента, которые не забили. Потом бросили играть. Какая-то тревога была. Даже в большинстве было трудно оборонять свои ворота. Хорошо, что смогли выиграть. Очень важная победа.

После нашего удаления «Рубин» начал подниматься и зажимать. Молодцы, что отстояли.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 18:10
С победой .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:27
Крылья молодцы!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:13
Потому и выиграли.
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 16:40
КС с победой!
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