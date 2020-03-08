Точилин стал главой селекционно-аналитического отдела «Сочи»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о назначении бывшего главного тренера команды на пост главы селекционно-аналитического отдела российского клуба.

Окончательное решение по Точилину принимал Борис Ротенберг, оно было коллегиальным. Точилин отдал много времени «Динамо СПБ» и «Сочи», сделал много для развития клуба. Поэтому решили оставить его в системе клуба, в этом нет ничего удивительного. У человека всегда есть выбор, в данный момент для него нашёлся такой вариант работы. Если у него будет какое-то предложение стать главным тренером, если у него возникнет желание, то никаких проблем не будет. У нас нет никаких препятствий, работаем только на развитие.