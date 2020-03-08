Слуцкий: «Мы попытались отыграться, даже вдесятером создавали давление»

Главный тренер «Рубина» в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

Все, что могло случиться против нас в первом тайме, случилось. Отмененный после ВАР гол — я еще не видел эпизод, не могу сказать, удаление Кварацхелии, мяч, пропущенный после единственной контратаки.

Мы попытались отыграться, даже вдесятером хотели создать давление. Немного не хватило, было непросто на тяжелом поле играть вдесятером.

Совершаем ошибки, которые совершают молодые команды. Давно не видел такой красной карточки, которую получили сегодня мы.