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Слуцкий: «Мы попытались отыграться, даже вдесятером создавали давление»

сегодня, 16:28
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

Все, что могло случиться против нас в первом тайме, случилось. Отмененный после ВАР гол — я еще не видел эпизод, не могу сказать, удаление Кварацхелии, мяч, пропущенный после единственной контратаки.

Мы попытались отыграться, даже вдесятером хотели создать давление. Немного не хватило, было непросто на тяжелом поле играть вдесятером.

Совершаем ошибки, которые совершают молодые команды. Давно не видел такой красной карточки, которую получили сегодня мы.

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 22:36
Вся проблема в том что Тарасова нет.)))))))
mars6791
mars6791 ответил Sunny.
сегодня в 21:42
в 10 играть не каждый способен , к игрокам предьявляй претензии
Слуцкий набрал полкоманды лично, ему был дан карт-бланш. Накой нужен был Игнатьев, когда за эти деньги можно было взять опытного играющего диспетчера. Рубин нужно вытаскивать с зоны вылета, для этого набираются опытные игроки с поставленной игрой (не обязательно уровня сборной), а не перспективные молодые игроки, или игроки без практики. Если Слуцкий собрался строить команду то будь готов к ФНЛ, если к выходу из зоны вылета то набирай опытных, надежных и "стрелянных бойцов" , зная как их применить. Причем это разные задачи, надо выбирать одну. А сейчас старт провален, осталось 9 игр с возрастающими по силе соперниками, если выпрыгнут из ямы, молодцы , будет толк, но это риск , не каждому это удавалось. Следующий матч надо выигрывать , смогут ли?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:45
Удачи Рубину в дальнейшем
Sunny.
Sunny. ответил mars6791
сегодня в 18:08
Многие особо не видели , что там наигрывал Слуцкий в Англии, Голландии, но пиарили его во всю, а российская действительность возит его лицом по грязи.
в 10 играть не каждый способен , к игрокам предьявляй претензии
Sunny.
Sunny.
сегодня в 18:07
убирай грузинов . все получится
beefs
beefs
сегодня в 17:54
Еще не то увидишь...
mars6791
mars6791
сегодня в 17:48
Многие особо не видели , что там наигрывал Слуцкий в Англии, Голландии, но пиарили его во всю, а российская действительность возит его лицом по грязи.
mars6791
mars6791
сегодня в 17:45
Если Рубин вылетает в ФНЛ (90%), то Слуцкий идет по тропе Кононова, но без скандалов. Далеко ему до Бердыева, спасателя от ФНЛ.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:25
Лёня может оказаться в ФНЛ.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:16
Счет на табло.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:06
А уж у нас-то сколько вопросов ко второй карточке Зиньковского.
112910415
112910415
сегодня в 17:03
не привык ещё в наших краях
Faustello
Faustello
сегодня в 16:47
Ой чую заруинит Рубин Лёня.
Руин в ФНЛ, а Лёня к Маслякову на компьютере будет очки команд озвучивать!
karnager
karnager
сегодня в 16:45
Слуцкий под коронавирусом...
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 16:42
В ФНЛ получится.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:37
Не будет побед , не будет зрителей !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:33
не нужень футбол в казани )))) пусто)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:33
Если коротко, то детский лепет слышать непривычно из уст " матерого" специалиста
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:32
пора в пляжном себя попробовать)))))))))))))
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