Игнашевич: «Гоню от себя все мысли о ЦСКА»

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сегодня, 14:26

Главный тренер «Торпедо» в своем Инстаграме ответил на вопрос о том, хочет ли он однажды возглавить ЦСКА , в котором провел значительную часть своей карьеры.

Гоню от себя все мысли о ЦСКА . Желаю команде и Ганчаренко удачи в сезоне! Очень хочется выйти в РПЛ с «Торпедо».

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