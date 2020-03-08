Игнашевич: «Гоню от себя все мысли о ЦСКА»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в своем Инстаграме ответил на вопрос о том, хочет ли он однажды возглавить ЦСКА, в котором провел значительную часть своей карьеры.
Гоню от себя все мысли о ЦСКА. Желаю команде и Ганчаренко удачи в сезоне! Очень хочется выйти в РПЛ с «Торпедо».
Ранее Игнашевич поделился мыслями о судействе в российском футболе.
Особенно в нынешние времена...когда скромность и целомудрие не в почёте...
Особенно в нынешние времена...когда скромность и целомудрие не в почёте...
Не принимай на свой счёт....
Касаемо Юрия Жиркова думаю тренерство - не его ипостась...
Многие благие дела ждут Юрия Валентиновича после окончания карьеры...
Человек очень увлечён историей...
У него в планах открытие экспозиций и музеев Великой Отечественной Войны....
О чём он и поведалл в интервью две недели назад :
"Всю литературу о ВОВ из нашей библиотеки точно прочитал.
А коллекционировать предметы войны начал позже.Сначала места хватало дома, потом пришла идея открыть музей. У меня есть важные артефакты: документы, оружие, ЗИС… Мы нашли бункер в Калининграде — там создадим экспозицию. Люди должны знать историю ВОВ."
Не удивлюсь если именно это благородное занятие станет основным его делом после завершения спортивной карьеры....
Удачи ему !!!!!!!
Не принимай на свой счёт....
Касаемо Юрия Жиркова думаю тренерство - не его ипостась...
Многие благие дела ждут Юрия Валентиновича после окончания карьеры...
Человек очень увлечён историей...
У него в планах открытие экспозиций и музеев Великой Отечественной Войны....
О чём он и поведалл в интервью две недели назад :
"Всю литературу о ВОВ из нашей библиотеки точно прочитал.
А коллекционировать предметы войны начал позже.Сначала места хватало дома, потом пришла идея открыть музей. У меня есть важные артефакты: документы, оружие, ЗИС… Мы нашли бункер в Калининграде — там создадим экспозицию. Люди должны знать историю ВОВ."
Не удивлюсь если именно это благородное занятие станет основным его делом после завершения спортивной карьеры....
Удачи ему !!!!!!!
Джерарду Батлеру тоже Гинер по ночам являлся ...а иногда и с Набабкиным.....
Очистился....снимается себе в Голливуде....даже и не вспоминает о кошмарах....
Джерарду Батлеру тоже Гинер по ночам являлся ...а иногда и с Набабкиным.....
Очистился....снимается себе в Голливуде....даже и не вспоминает о кошмарах....
Или откопать в полночь трубу и прокричать:
- канальи! канальи! заберите Серёжу в газпроммагистралье!
Или откопать в полночь трубу и прокричать:
- канальи! канальи! заберите Серёжу в газпроммагистралье!
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Вот только хочет ли руководство Торпедо в РПЛ - это большой вопрос???
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Вот только хочет ли руководство Торпедо в РПЛ - это большой вопрос???
...и всё ....навязчивые мысли о бывшей команде исчезнут навсегда.....)))
...и всё ....навязчивые мысли о бывшей команде исчезнут навсегда.....)))
С. Игнашевич...
С. Игнашевич...