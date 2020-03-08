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Игнашевич: «Гоню от себя все мысли о ЦСКА»

сегодня, 14:26

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в своем Инстаграме ответил на вопрос о том, хочет ли он однажды возглавить ЦСКА, в котором провел значительную часть своей карьеры.

Гоню от себя все мысли о ЦСКА. Желаю команде и Ганчаренко удачи в сезоне! Очень хочется выйти в РПЛ с «Торпедо».

Ранее Игнашевич поделился мыслями о судействе в российском футболе.  

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 20:01
Удачи в работе!!!!
drug01
drug01
сегодня в 18:59
Удачи в работе!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:34
А если коротко, то отличный футболист и хороший человек, согласись?
Согласен...
Особенно в нынешние времена...когда скромность и целомудрие не в почёте...
viv
viv ответил Stiv28
сегодня в 18:00
Не смеши людей........
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:18
Сейчас Сергею положено так говорить, но рано или поздно он все равно окажется у руля ЦСКА.Тем более он косвенно подтверждает, что мысли такие присутствуют.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Stiv28
сегодня в 16:50
И правильно гонит мысли о ЦСКА, ЦСКА скоро будет в пердиве.
Дурень думкою богат ( Украинская пословица))))).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:48
Сергею Николаевичу пожелаю только удачи во всех начинаниях, Закончить тренерскую учёбу, вывести Торпедо в РПЛ, а там и и о ЦСКА не за горами. Всех благ ему.
Stiv28
Stiv28
сегодня в 16:46
И правильно гонит мысли о ЦСКА, ЦСКА скоро будет в пердиве.
blitz
blitz
сегодня в 16:44
Это пока, опыта наберётся ждём в ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:24
А если коротко, то отличный футболист и хороший человек, согласись?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:09
Жирков тоже мечтает стать тренером зенита, но ему пояснили, что для этого нужно как минимум получить среднее образование
Это всего лишь юмор...
Не принимай на свой счёт....

Касаемо Юрия Жиркова думаю тренерство - не его ипостась...
Многие благие дела ждут Юрия Валентиновича после окончания карьеры...
Человек очень увлечён историей...
У него в планах открытие экспозиций и музеев Великой Отечественной Войны....
О чём он и поведалл в интервью две недели назад :
"Всю литературу о ВОВ из нашей библиотеки точно прочитал.
А коллекционировать предметы войны начал позже.Сначала места хватало дома, потом пришла идея открыть музей. У меня есть важные артефакты: документы, оружие, ЗИС… Мы нашли бункер в Калининграде — там создадим экспозицию. Люди должны знать историю ВОВ."
Не удивлюсь если именно это благородное занятие станет основным его делом после завершения спортивной карьеры....
Удачи ему !!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:40
Жирков тоже мечтает стать тренером зенита, но ему пояснили, что для этого нужно как минимум получить среднее образование
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:39
удачи сергей!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
сегодня в 15:34, ред.
https://www.youtube.com/watch?v=2pQFiH_hlt8
Видел...видел...))
Джерарду Батлеру тоже Гинер по ночам являлся ...а иногда и с Набабкиным.....

Очистился....снимается себе в Голливуде....даже и не вспоминает о кошмарах....
VIPded
VIPded
сегодня в 15:29
Пока учись, Серёга! Придёт время и ЦСКА возглавишь! )))
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:23
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:20
Сергею удачи!
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:19
Надо в полночь прийти на опушку леса....крикнуть 3 раза "ЦСКА - изыйди...и Спартак Чемпион".. ...и всё ....навязчивые мысли о бывшей команде исчезнут навсегда.....)))
зыыыы ))))))))))))))
Или откопать в полночь трубу и прокричать:
- канальи! канальи! заберите Серёжу в газпроммагистралье!
Sunny.
Sunny.
сегодня в 15:17
Пора домой!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:13
Очень хочется выйти в РПЛ с «Торпедо».
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вот только хочет ли руководство Торпедо в РПЛ - это большой вопрос???
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:10
Смотря где опушка...после первой троекратной фразы можно и по макушке получить)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
сегодня в 15:06
"Нафиг...нафиг...нафиг" С. Игнашевич...
Надо в полночь прийти на опушку леса....крикнуть 3 раза "ЦСКА - изыйди...и Спартак Чемпион"..

...и всё ....навязчивые мысли о бывшей команде исчезнут навсегда.....)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:30
"Нафиг...нафиг...нафиг"
С. Игнашевич...
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