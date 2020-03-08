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Слуцкий: «Мы нацеливаемся на атакующий футбол»

сегодня, 14:01
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «Матч Премьер» прокомментировал матч 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Давно не играли на родном стадионе. Сейчас очень много газонов, которые прошиты искусственной нитью. Этот стадион не имеет такой технической возможности, но, учитывая время года, регион, то поле в хорошем состоянии. Пусть и не в идеальном, как и многие стадионы по всей России.

Мы нацеливаемся на атакующий футбол. Это трудно сразу делать. Не хватило ресурса, чтобы сломать насыщенную оборону «Тамбова». Хотим показывать открытий и зрелищный футбол. Надеюсь, что получится.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:57
Атакующий футбол и Рубин это не совместимо
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:41
Пустые слова.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 14:49
Атакующий футбол и Леня? И Рубин? Это фантастика
Faustello
Faustello
сегодня в 14:23
Лёня биатлонист ))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:04
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