Слуцкий: «Мы нацеливаемся на атакующий футбол»

Главный тренер «Рубина» в эфире «Матч Премьер» прокомментировал матч 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Давно не играли на родном стадионе. Сейчас очень много газонов, которые прошиты искусственной нитью. Этот стадион не имеет такой технической возможности, но, учитывая время года, регион, то поле в хорошем состоянии. Пусть и не в идеальном, как и многие стадионы по всей России.

Мы нацеливаемся на атакующий футбол. Это трудно сразу делать. Не хватило ресурса, чтобы сломать насыщенную оборону «Тамбова». Хотим показывать открытий и зрелищный футбол. Надеюсь, что получится.