Сауль о матче с «Ливерпулем»: «Наше преимущество не велико, надо забивать»

Полузащитник «Атлетико» Сауль порассуждал о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (первый матч – 1:0).

Знаем, что нас ждет прекрасный матч, в котором придется проявить большое терпение. В любом матче на вылет важны детали, способные повлиять на исход противостояния, именно они и создают разницу. Также мы должны попытаться забить и хорошо начать игру.

Мы понимаем, что наше преимущество не велико. Поэтому нужно выйти на матч с мыслями о победе.

Спасибо 3 тысячам фанатов, которые поедут в Англию поддерживать нас. Мы постараемся отплатить им своими действиями на поле. Для нас очень важно их присутствие, мы едины.