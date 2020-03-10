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Сауль о матче с «Ливерпулем»: «Наше преимущество не велико, надо забивать»

вчера, 18:17
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Полузащитник «Атлетико» Сауль порассуждал о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (первый матч – 1:0).

Знаем, что нас ждет прекрасный матч, в котором придется проявить большое терпение. В любом матче на вылет важны детали, способные повлиять на исход противостояния, именно они и создают разницу. Также мы должны попытаться забить и хорошо начать игру.

Мы понимаем, что наше преимущество не велико. Поэтому нужно выйти на матч с мыслями о победе.

Спасибо 3 тысячам фанатов, которые поедут в Англию поддерживать нас. Мы постараемся отплатить им своими действиями на поле. Для нас очень важно их присутствие, мы едины.

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DEIVID
DEIVID
вчера в 19:42
Думаю, Атлетико забьёт. Вопрос сколько забьёт Ливерпуль и сможет ли вообще.
alexgurzan
alexgurzan ответил Footbolista
вчера в 19:37
А если уже отправил, чего он ждет?...с "горящей" кнопкой "добавить"...приходится его стирать, чтобы написать новый коммент в той же теме...
Поправим в ближайшее время.
Footbolista
Footbolista ответил alexgurzan
вчера в 18:26, ред.
А если уже отправил, чего он ждет?...с "горящей" кнопкой "добавить"...приходится его стирать, чтобы написать новый коммент в той же теме...
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