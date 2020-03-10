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Ф. Погба: «Хочу, чтобы Поль подписал контракт с „Реалом“»

вчера, 16:47

Флорентен Погба, брат полузащитника МЮ Поля Погба, считает, что его брат должен продолжить карьеру в Испании.

Я хочу, чтобы Поль подписал контракт с «Реалом».

Недавно ходили слухи, что мадридцы передумали покупать французского хавбека. 

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:31, ред.
Погба сам боится говорить о Реале, так как и Реал может его не взять, и отношения с МЮ может испортить подобными разговорами, так он решил закидывать удочки через брата.
Voinnet
Voinnet
вчера в 17:43
Как можно давать такие комментарии, зная что у его брата контракт с другим клубом. По мне это странно, и как болельщик Мадрида не хотел бы видеть Погба в клубе, от его странного поведения
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:17, ред.
Его как раз хватало к нашим пешеходам: Модрич, Кроос, Марсело, Бензема, хрустальные Азар и Бэйл!))
От них избавиться бы!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:05
Нафиг он сдался Реалу
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:02
Отыграет один год нормально, а потом начнёт опять разлагать коллектив.
Им бы с Бейлом дружбу мутить, вот это огонь будет....
shur
shur
вчера в 16:57
...хотеть не вредно,если ходить пешком,так это в Каталонию,есть там один
Князь сама неспешность!!!
Belgie2009
Belgie2009
вчера в 16:53
Своих брёвен хватает..
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