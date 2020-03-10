Ф. Погба: «Хочу, чтобы Поль подписал контракт с „Реалом“»

Флорентен Погба, брат полузащитника МЮ Поля Погба, считает, что его брат должен продолжить карьеру в Испании.
Я хочу, чтобы Поль подписал контракт с «Реалом».
Недавно ходили слухи, что мадридцы передумали покупать французского хавбека.
Флорентен Погба, брат полузащитника МЮ Поля Погба, считает, что его брат должен продолжить карьеру в Испании.
Я хочу, чтобы Поль подписал контракт с «Реалом».
Недавно ходили слухи, что мадридцы передумали покупать французского хавбека.
От них избавиться бы!!!
От них избавиться бы!!!
Им бы с Бейлом дружбу мутить, вот это огонь будет....
Им бы с Бейлом дружбу мутить, вот это огонь будет....
Князь сама неспешность!!!
Князь сама неспешность!!!