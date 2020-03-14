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Большинство клубов АПЛ признают «Ливерпуль» чемпионом, если сезон прервут

сегодня, 08:46

По информации британских СМИ, большинство клубов АПЛ не против признать «Ливерпуль» чемпионом нынешнего сезона, в случае если сезон не будет доигран.

Напомним, что вчера, 13 марта, руководство английской Футбольной лиги приостановило все игры во всех дивизионах до 4 апреля из-за пандемии коронавируса в Европе.

Правил, регулирующих какие-либо действия при досрочном завершении чемпионата в АПЛ, нет. Однако практически нет клубов, готовых протестовать, если титул чемпиона отдадут «Ливерпулю», опережающему ближайшего конкурента на 25 очков.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 14:26
Естественно . У них 9 игр из них для чемпионства надо выиграть 1 или 2 раза сыграть вничью . Так что тут бред не признать его чемпионом
Сидни Кросби
Сидни Кросби ответил lobsterdam
сегодня в 14:23
сомнительное, полулегальное чемпионство, по другому им ну никак не удается!
Ты забыл, как МЮ при помощи Уэбба брал трофеи?
Сидни Кросби
Сидни Кросби ответил Шишанутый
сегодня в 14:21
Если не набрали нужных очков то какие же они чемпеоны?? Липовые чемпеоны. Тем более последние результаты у них одни поражения, команда в кризисе и вполне можно предположить что потеряли бы кучу очков и не факт что стали чемпеоны. История знает такие случаи когда команда идет с большим отрывом а в итоге его упускает.
Они бы 100% стали бы чемпионами. Игра с Атлетико показала, что кризис преодолен. Матрасы просто отскочили. Липовые чемпионы это Ювентус, которые постоянно скупают итальянских судей.
anyway
anyway
сегодня в 14:16, ред.
Пусть уже сейчас подарят колбасным их несчастное чемпионство, и кубок им надо дать единственный в своем роде как у арсенала, правда раз они математически и не обеспечили чемпионство на данный момент, то и кубок надо выдать не золотой, а пластмассовый или картонный)) думаю такой трофей их тоже устроит учитывая что скаузеры вообще не видали чемпионство в АПЛ)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:45
Доиграет позже
Заратустра
Заратустра
сегодня в 13:36
    Заратустра
    Заратустра
    сегодня в 13:27
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      сегодня в 13:05
      Ливерпуль - Чемпион АПЛ! интересно, а кто против, какие клубы?? я понимаю, если бы отрыв был 3-9 очков тогда конечно есть интрига. А так как бы не сложилось
      , Ливерпуль - однозначно, без всяких оговорок , досрочный и заслуженный ЧЕМПИОН АПЛ!
      youtomee
      youtomee
      сегодня в 12:58
      да хрен с ним с ливером тут вопросов нет, а как быть со всем другими местами, кубками, определением кто будет в еврокубках, а кто вылетит?
      Wolverhampton
      Wolverhampton
      сегодня в 12:45
      Да будет,как будет!
      Шишанутый
      Шишанутый
      сегодня в 12:39
      Если не набрали нужных очков то какие же они чемпеоны?? Липовые чемпеоны. Тем более последние результаты у них одни поражения, команда в кризисе и вполне можно предположить что потеряли бы кучу очков и не факт что стали чемпеоны. История знает такие случаи когда команда идет с большим отрывом а в итоге его упускает.
      ЮHBA
      ЮHBA
      сегодня в 12:02
      Клубы простл адекватны, в отличие от хейтерков)
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 12:02
      Пока не догнали, надо и у нас прервать - бомжей объявить чемпионами!
      311
      311
      сегодня в 12:00
      И кубок в кабинете вручат!)
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 11:52
      Вот это правильно.Никто уже Ливерпуль не догонит!Дайте уже чемпионства Ливеру. Заслужили.
      мангo
      мангo
      сегодня в 11:36
      нет сезонна - нет чемпиона
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      сегодня в 11:29
      А как же с остальными местами, аутсайдеры думаю будут против
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      сегодня в 11:25
      Пока Зенит не сыграл с прямым конкурентом его нельзя признавать чемпионом.Пока не сыграл со СПАРТАКОМ.
      ilyafrom
      ilyafrom
      сегодня в 11:18
      Почему не провести еще 3-5 туров, чтобы Ливерпуль официально стал чемпионом.
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      сегодня в 11:17
      признать то признают, но Клопп опять в пролете, невезучий, такое чемпионство с душком будет )
      Константин Белых
      Константин Белых ответил морозз
      сегодня в 11:03
      Предлагаю в России сделать Зенит вечным чемпионом и расформировать!
      А я давно за введение СУПЕРЗЕНИТЛИГИ паралельной нашему чемпионату. Пусть там будет Зенит Сочи Оренбург Продажный Урал и еще парочку содержанок Газпрома. И судья чтоб один был Вилков. И Зенит пожизненный чемпион. И питерские дружно умиляются мастерам кожаного мяча из СПБ...
      Hypnoz
      Hypnoz
      сегодня в 10:56
      Чалова, не взяли.....
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 10:54
      Должны признать...
      zsb1961
      zsb1961
      сегодня в 10:48
      С таким отрывом Ливерпуль - чемпион!
      морозз
      морозз
      сегодня в 10:41
      Предлагаю в России сделать Зенит вечным чемпионом и расформировать!
      Тага Дага
      Тага Дага
      сегодня в 10:38
      Для меня Ливерпуль стал чемпионом ещё в январе. ..
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 10:26
      Ливер чемпион 100%, в вот по другим командам не все так просто
      СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
      СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
      сегодня в 10:17
      Все, кто в здравом уме, признают, что Ливерпуль-чемпион.
      Karkaz
      Karkaz
      сегодня в 10:13
      Это хорошо что на 25 очков Ливерпуль опережает, а если бы на 10-15 очков? Было бы много не согласных и весь сезон, вся проделанная работа Клоппа и Ко была бы насмарку, получается...
      sergsudak
      sergsudak ответил Звезда по имени Солнце
      сегодня в 10:13
      Это так сложилось, что Ливер сделал отрыв, а если бы разрыв в два, три очка? А как быть с остальными командами? Чемпионат надо доигрывать, а заразиться можно и в других местах, не только на стадионе. Лучше запретить дышать и всё....
      Надеюсь, евро перенесут на 2021 год и летом доиграют чемпы, но не признавать досрочно! Даже если бы на сегодня "Ливерпуль" математически был чемпионом, осадочек бы остался от не доигранного соревнования, честно скажу!
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