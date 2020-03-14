Большинство клубов АПЛ признают «Ливерпуль» чемпионом, если сезон прервут

По информации британских СМИ, большинство клубов АПЛ не против признать «Ливерпуль» чемпионом нынешнего сезона, в случае если сезон не будет доигран.
Напомним, что вчера, 13 марта, руководство английской Футбольной лиги приостановило все игры во всех дивизионах до 4 апреля из-за пандемии коронавируса в Европе.
Правил, регулирующих какие-либо действия при досрочном завершении чемпионата в АПЛ, нет. Однако практически нет клубов, готовых протестовать, если титул чемпиона отдадут «Ливерпулю», опережающему ближайшего конкурента на 25 очков.
, Ливерпуль - однозначно, без всяких оговорок , досрочный и заслуженный ЧЕМПИОН АПЛ!
, Ливерпуль - однозначно, без всяких оговорок , досрочный и заслуженный ЧЕМПИОН АПЛ!