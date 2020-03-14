Большинство клубов АПЛ признают «Ливерпуль» чемпионом, если сезон прервут

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сегодня, 08:46

По информации британских СМИ , большинство клубов АПЛ не против признать «Ливерпуль» чемпионом нынешнего сезона, в случае если сезон не будет доигран.

Напомним, что вчера, 13 марта, руководство английской Футбольной лиги приостановило все игры во всех дивизионах до 4 апреля из-за пандемии коронавируса в Европе.