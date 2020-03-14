Вице-президент «Фламенго» заболел COVID-19. Недавно он встречался с Пересом

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сегодня, 01:55

Вице-президент «Фламенго» Маурисио Гомес де Матос сдал положительный тест на коронавирус, утверждают бразильские СМИ .

Отмечается, что де Матос вместе с главой клуба Родолфо Ландимом в начале марта посетили тренировочный центр «Реала» в Мадриде и встретились с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

Де Матос также сопровождал команду «Фламенго» в Колумбии во время первого тура Кубка Либертадорес.

Напомним, вчера УЕФА объявил о приостановке Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Коронавирус и футбол