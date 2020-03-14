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Вице-президент «Фламенго» заболел COVID-19. Недавно он встречался с Пересом

сегодня, 01:55

Вице-президент «Фламенго» Маурисио Гомес де Матос сдал положительный тест на коронавирус, утверждают бразильские СМИ.

Отмечается, что де Матос вместе с главой клуба Родолфо Ландимом в начале марта посетили тренировочный центр «Реала» в Мадриде и встретились с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

Де Матос также сопровождал команду «Фламенго» в Колумбии во время первого тура Кубка Либертадорес.

Напомним, вчера УЕФА объявил о приостановке Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Коронавирус и футбол

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NOVA
NOVA
сегодня в 14:01
вот откуда вирус появился в Реале!!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил cevin cigan
сегодня в 11:36
Перца жалко.....старенький ведь.....
сплюнь, ахахах
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:02
Перца жалко.....старенький ведь.....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:14
Вирус свирепствует.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:51
Упустили вирус.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:56
Микроб шагает по планете.
Всем здоровья!!!
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