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Засеев рассказал, как ему сломали нос на первой тренировке с основой ЦСКА

12 марта 2020, 10:31

Бывший полузащитник ЦСКА Гела Засеев, ныне играющий за «Химки-2», рассказал о том, как ему сломали нос на первой тренировке с основным составом «армейцев».

Переломный момент в ЦСКА – сбор в Кампоаморе в начале 2013 года. В прямом смысле слова переломный. Первая тренировка с основой, мой 20-й день рождения. На сближенные ворота играли в футбол. То ли Акинфеев, то ли Ревякин вбросил мяч. Я попытался пробить головой, а Чепчугов выбил мяч вместе с моим носом. Меня сразу, в бутсах, щитках, отвезли в больницу: какие-то кости из носа достали, через день-два сделали операцию. Полетели в Барселону, изготовили маску.

Концовку первого сбора немного застал, даже сыграл с «Металлистом», но на второй уже не взяли. Леонид Викторович (Слуцкий – ред.) объяснил просто: слишком много тренировок пропустил. Чепчугов звонил, извинялся, ну да что теперь прошлое ворошить.

Отметим, что в общении с журналистами Засеев также рассказал о том, как страдал депрессией.

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VAN ARM
VAN ARM
12 марта в 12:08
Значит было за что)]
cska vperiod
cska vperiod
12 марта в 11:07
Всё зажило всё хорошо!
VIPded
VIPded
12 марта в 10:37
Ну что ж, бывает... Всем Здравствовать!
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