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Артета: «Вернусь к работе, как только мне разрешат»

вчера, 02:13

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после новости о положительном тесте на коронавирус.

Эта новость очень расстраивает, но я сдал тест из-за плохого самочувствия. Вернусь к работе, как только мне разрешат.

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дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 08:31
интересно как он заразился
вокруг таких людей врачи шуршат как пчелы
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