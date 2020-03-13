Артета: «Вернусь к работе, как только мне разрешат»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после новости о положительном тесте на коронавирус.
Эта новость очень расстраивает, но я сдал тест из-за плохого самочувствия. Вернусь к работе, как только мне разрешат.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после новости о положительном тесте на коронавирус.
Эта новость очень расстраивает, но я сдал тест из-за плохого самочувствия. Вернусь к работе, как только мне разрешат.
вокруг таких людей врачи шуршат как пчелы
вокруг таких людей врачи шуршат как пчелы