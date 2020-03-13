У главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус

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вчера, 01:36

Главный тренер «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.

Тренировочный центр «Лондон Колни» закрыт на карантин. Персонал клуба, тесно контактировавший с Артетой, а также весь состав команды и тренерский штаб будут самостоятельно изолироваться в соответствии с государственными принципами здравоохранения.

В четверг появилась информация о том, что три игрока «Лестер Сити» были изолированы из-за симптомов коронавируса.

Коронавирус и футбол