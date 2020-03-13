У главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.
Тренировочный центр «Лондон Колни» закрыт на карантин. Персонал клуба, тесно контактировавший с Артетой, а также весь состав команды и тренерский штаб будут самостоятельно изолироваться в соответствии с государственными принципами здравоохранения.
В четверг появилась информация о том, что три игрока «Лестер Сити» были изолированы из-за симптомов коронавируса.
А вообще, все вирусы, которые передаются от человека к человеку, со временем теряют свою убойную силу. Ибо эволюционируют в менее смертельную для носителя форму. Так как не убивая носителя можно более успешно размножаться, а значит вытеснять более опасные варианты вируса
А вообще, все вирусы, которые передаются от человека к человеку, со временем теряют свою убойную силу. Ибо эволюционируют в менее смертельную для носителя форму. Так как не убивая носителя можно более успешно размножаться, а значит вытеснять более опасные варианты вируса
Цитирую:
Мы уже в 90-х. Только сейчас ещё хуже и жёстче. Прибавь к этому миллиардные кредитные долги, усилившуюся безработицу в связи с почти уничтоженным на корню малым бизнесом и утерей миллионов рабочих мест, невозможностью устроиться на нормальную работу, если есть долги по штрафам, ЖКХ, кредитам, постоянный рост преступности, отсутствие медицины или только за большие деньги, прогрессирующее обнищание 70% населения, отжимание имущества государством за долги, резкий перепад доходов от богатых (обеспеченных) и всех остальных (бедных), крошечные пенсии и т. д. Короче, я не знаю чем ты живёшь и куда смотришь, но реальность на сегодняшний день такова."
Цитирую:
Мы уже в 90-х. Только сейчас ещё хуже и жёстче. Прибавь к этому миллиардные кредитные долги, усилившуюся безработицу в связи с почти уничтоженным на корню малым бизнесом и утерей миллионов рабочих мест, невозможностью устроиться на нормальную работу, если есть долги по штрафам, ЖКХ, кредитам, постоянный рост преступности, отсутствие медицины или только за большие деньги, прогрессирующее обнищание 70% населения, отжимание имущества государством за долги, резкий перепад доходов от богатых (обеспеченных) и всех остальных (бедных), крошечные пенсии и т. д. Короче, я не знаю чем ты живёшь и куда смотришь, но реальность на сегодняшний день такова."
Италия, Франция и Германия последние несколько дней регистрируют тысячи заражений вирусом.Новые заражения.Процент смертности в этих странах поднялся с китайских 5 до 6 в Европе.Ну вот теперь и думайте паника это или нет.
Италия, Франция и Германия последние несколько дней регистрируют тысячи заражений вирусом.Новые заражения.Процент смертности в этих странах поднялся с китайских 5 до 6 в Европе.Ну вот теперь и думайте паника это или нет.
От COVID - около 1% (чуть менее) в случае своевременного лечения и 10-15% в случае проблем с лечением, потому что заболевшим нужно достаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких (как в Юхани и Италии). И он распространяется по всему миру. При масштабной развитии пандемии смертность и будет на уровне 10-15%, т.к. сотни миллионов аппаратов для ИВЛ никто не найдет.
Если ты не можешь сопоставить цифры угрозы, то это печально.
От COVID - около 1% (чуть менее) в случае своевременного лечения и 10-15% в случае проблем с лечением, потому что заболевшим нужно достаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких (как в Юхани и Италии). И он распространяется по всему миру. При масштабной развитии пандемии смертность и будет на уровне 10-15%, т.к. сотни миллионов аппаратов для ИВЛ никто не найдет.
Если ты не можешь сопоставить цифры угрозы, то это печально.