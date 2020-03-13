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У главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус

вчера, 01:36

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.

Тренировочный центр «Лондон Колни» закрыт на карантин. Персонал клуба, тесно контактировавший с Артетой, а также весь состав команды и тренерский штаб будут самостоятельно изолироваться в соответствии с государственными принципами здравоохранения.

В четверг появилась информация о том, что три игрока «Лестер Сити» были изолированы из-за симптомов коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo ответил Медив
вчера в 22:11
Ну бубонную чуму переносили крысы в основном. Так что человека щадить вирусу особо смысла не было... А вообще, все вирусы, которые передаются от человека к человеку, со временем теряют свою убойную силу. Ибо эволюционируют в менее смертельную для носителя форму. Так как не убивая носителя можно более успешно размножаться, а значит вытеснять более опасные варианты вируса
Да, я тоже смотрю Топлес
Медив
Медив ответил bublikyo
вчера в 18:43
А если вирус убивает с 95% вероятностью(как бубонная чума) но убивает не сразу, а за неделю, давая переносчику возможность распространить заразу
Ну бубонную чуму переносили крысы в основном. Так что человека щадить вирусу особо смысла не было...
А вообще, все вирусы, которые передаются от человека к человеку, со временем теряют свою убойную силу. Ибо эволюционируют в менее смертельную для носителя форму. Так как не убивая носителя можно более успешно размножаться, а значит вытеснять более опасные варианты вируса
bublikyo
bublikyo ответил Медив
вчера в 18:09
А если вирус убивает с 95% вероятностью(как бубонная чума) но убивает не сразу, а за неделю, давая переносчику возможность распространить заразу
112910415
112910415
вчера в 17:54
его вылечат !
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответил Mamaev
вчера в 16:44
От малярии, эболы и прочих умирают и заражаются в конкретных регионах с антисанитарией и слабой медициной. А этот вирус, хоть и гораздо менее смертоносен, может постучаться к каждому
Поживем увидим каждый год уже что-то происходит, одних эпидемий гриппа только сколько пережили.
Mamaev
Mamaev ответил Dirty_Harry
вчера в 16:35
От малярии, эболы и прочих умирают и заражаются в конкретных регионах с антисанитарией и слабой медициной. А этот вирус, хоть и гораздо менее смертоносен, может постучаться к каждому
Mamaev
Mamaev ответил la-respect0
вчера в 16:29
А ещё все в симпсонах предсказали
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил Заратустра
вчера в 16:08, ред.
Где такое правило увидел? Или сам придумал? Если есть теоретические шансы, что чемпионом Ливер может не стать и матчи не сыграны, то нельзя его назначать чемпионом. Это несправедливо и неспортивно! Никто не знает наверняка, как бы всё сложилось, хах.
А как ты себе представляешь аннулирования всех результатов?? Кто тогда на следующий сезон, когда бы он не состоялся, будет представлять Англию в лч, кто в лиги европы и т.д.?? Кто будет в 1 корзине как чемпион страны, а кто нет. Я не знаю какие законы в Англии по поводу форс мажоров, но здравая логика должна восторжествовать.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответил 10 Seconds to Mars
вчера в 15:39
Бред сивой кобылы. Сыграно больше половины матчей, а значит чемп так или иначе состоялся.
чемпионат конечно остановить ,но признать результаты и отдать титул чемпиона ливерпулю
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответил Сидни Кросби
вчера в 15:36
А сейчас типа не продолжение 90-ых? Пол страны в кредитах, миллионы нищих, полицейские защищают режим от простого народа, на многих предприятиях месяцами не выплачиваются зарплаты.
сейчас далеко не 90-е годы . видимо ты тогда не жил. А я помню ,как ел пустые макароны на обед и постный суп. Зарплату родителям не платили по полгода. Сейчас у меня холодильник забит всем ,чем угодно. В кредитах ничего плохого нет ,так живет весь капиталистический мир.и где это задерживают у нас зарплату ,на каких предприятиях?
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответил Caniggia
вчера в 15:31
Да не ссыте! Для взрослого здорового мужика с хорошим иммунитетом - это всего лишь простуда, вирус опасен для маленьких детей или стариков, у которых иммунитет ещё не сформировался или ослаблен болезнями и старостью.
а что жизни стариков и детей не ценны? Какая разница ,какую категорию и группу населения этот вирус прежде всего поражает?
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:09
Страшно жить и тренировать, одним словом! Скорейшего выздоровления Микелю.
Заратустра
Заратустра ответил 10 Seconds to Mars
вчера в 14:11
Где такое правило увидел? Или сам придумал? Если есть теоретические шансы, что чемпионом Ливер может не стать и матчи не сыграны, то нельзя его назначать чемпионом. Это несправедливо и неспортивно! Никто не знает наверняка, как бы всё сложилось, хах.
Медив
Медив ответил la-respect0
вчера в 14:08
За полтора месяца все перевернулось в мире и это кому-то выгодно)Меньше смотри телевизор...Боже!Да статистика умерших от простого гриппа куда выше , чем от коронавируса , от второго в Азии всегда погибали люди , но не было такой шумихи...Это бред , никакой пандемии нет.
В любой ситуации есть те, кому эта ситуация выгодна. По поводу "от эпидемии гриппа умирает больше"... Ну в Иране меньше чем за месяц откинулось 4 депутата, 2 посла и советник аятоллы. По этому я понятно скептически отношусь к их официальным цифрам в 400 умерших. Или у них настолько благословенная страна, где каждый десятый житель - высший чиновник, или они разделили количество умерших на 100.
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил Заратустра
вчера в 14:03
Всё ребята, это уже не шутки! Нужно срочно останавливать АПЛ! Как можно скорее! Ливер в шаге от титула, но нельзя рисковать распространением вируса. Чемпионат нужно именно ОТМЕНИТЬ, а не приостанавливать. Не надо этих полумер! Признать чемп несостоявшимся и забыть его, как страшный сон. Новый сезон начать с чистого листа - без вируса и титула Ливера! Да, ливерпулю будет обидно, 30 лет без чемпионства и всё такое, но кого волнуют их хотелки в этой ситуации? Это всё мелочи, когда речь заходит о здоровье людей!
Бред сивой кобылы. Сыграно больше половины матчей, а значит чемп так или иначе состоялся.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответил Lucky luciano
вчера в 13:49
а ты не в курсе,что Моратти рептилоид и титулы в кабинетах выигрывал?
    Заратустра
    Заратустра
    вчера в 13:46
    Всё ребята, это уже не шутки! Нужно срочно останавливать АПЛ! Как можно скорее! Ливер в шаге от титула, но нельзя рисковать распространением вируса. Чемпионат нужно именно ОТМЕНИТЬ, а не приостанавливать. Не надо этих полумер! Признать чемп несостоявшимся и забыть его, как страшный сон. Новый сезон начать с чистого листа - без вируса и титула Ливера! Да, ливерпулю будет обидно, 30 лет без чемпионства и всё такое, но кого волнуют их хотелки в этой ситуации? Это всё мелочи, когда речь заходит о здоровье людей!
    la-respect0
    la-respect0 ответил Медив
    вчера в 13:46
    Большая шумиха? Да лан. Может наоборот? Все посты в соцсетях с кучей трупов в морге из Ирана и Китая старательно удалялись. Оно конечно кажется излишним все эти разговоры о вирусе, когда речь идет о сотнях погибших, кажется что тебя сознательно накручивают и тобой манипулируют... Но может речь идет не о сотнях. а о десятках тысяч, и медиа об этом не говорит, чтобы от страха тут совсем никто не е..лся? Вариант вполне реальный
    Этот вирус искусственно созданный генной инженерией.Все это давным давно спланировано).На картах Иллюминатов есть изображение взрывов башней близнецов,и подмена истории,атака на Пентагон,рыночные спекуляции,центр по контролю заболеваний и карточка с Эпидемией - искусственно созданный свиной грипп,а сейчас та же ситуация с коронавирусом...там еще есть много предсказаний)).Можешь посмотреть.Карты , кстати были выпущены в 1994 году)
    la-respect0
    la-respect0 ответил Медив
    вчера в 13:34
    Большая шумиха? Да лан. Может наоборот? Все посты в соцсетях с кучей трупов в морге из Ирана и Китая старательно удалялись. Оно конечно кажется излишним все эти разговоры о вирусе, когда речь идет о сотнях погибших, кажется что тебя сознательно накручивают и тобой манипулируют... Но может речь идет не о сотнях. а о десятках тысяч, и медиа об этом не говорит, чтобы от страха тут совсем никто не е..лся? Вариант вполне реальный
    За полтора месяца все перевернулось в мире и это кому-то выгодно)Меньше смотри телевизор...Боже!Да статистика умерших от простого гриппа куда выше , чем от коронавируса , от второго в Азии всегда погибали люди , но не было такой шумихи...Это бред , никакой пандемии нет.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил Dirty_Harry
    вчера в 13:09
    Причем здесь цифры, болеет то кто? Кто элементарно не соблюдает гигиену, прививки не делал, витамины не пьет, лекарство не всегда дает положительный эффект. Что там с вирусом Эболой? Чет все забыли, а какая истерия была, от рака и диабета умирает каждый день тысячами и тоже самое, я считаю это "короновирус" искусственно вызванное событие и подогреваемое СМИ всех стран в различных целях. 90% людей даже не имеют понятия что это, как это лечить, и как выявлять.
    а ты не в курсе,что Моратти рептилоид и титулы в кабинетах выигрывал?
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил Еноты за Арсенал
    вчера в 13:08
    От малярии умирает 0.2% заболевших (450 тыс из 219 миллионов заболевших в 2017, ты взял цифры из прошлого века), при этом болезнь характерна только для областей с малярийными болотами. От COVID - около 1% (чуть менее) в случае своевременного лечения и 10-15% в случае проблем с лечением, потому что заболевшим нужно достаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких (как в Юхани и Италии). И он распространяется по всему миру. При масштабной развитии пандемии смертность и будет на уровне 10-15%, т.к. сотни миллионов аппаратов для ИВЛ никто не найдет. Если ты не можешь сопоставить цифры угрозы, то это печально.
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответил FERIS
      вчера в 13:05
      Говоришь плохо живём? Так может лучше вернуться в девяностые или начало нулевых когда не было не армии ноомальной ни экономи вообще. У людей огромные долги по ЖКХ висели потому что не чем было платить,кргда месяцами задерживали пенсии не выплачивались зарплаты во многих городах отклю чали свет в целях экономии,процветал не прикрытый бандитизм. Зато мы жили в либерально демократической стране хоть и по уше в 62е,то что сейчас у нас в стране. просто цветочки то что было тогда просто многие люди стали забывать о тех временах,а кто то просто не жил в то время или только родился. Всё познается в сравнении. Ты хочешь эти времена вернуть?
      а при Петре первом то как жили
      Игорь Волков
      Игорь Волков
      вчера в 12:02
      Мне интересно, модеры, почему вы забанили коммент Caniggia? Что он не так сказал?
      Цитирую:
      Мы уже в 90-х. Только сейчас ещё хуже и жёстче. Прибавь к этому миллиардные кредитные долги, усилившуюся безработицу в связи с почти уничтоженным на корню малым бизнесом и утерей миллионов рабочих мест, невозможностью устроиться на нормальную работу, если есть долги по штрафам, ЖКХ, кредитам, постоянный рост преступности, отсутствие медицины или только за большие деньги, прогрессирующее обнищание 70% населения, отжимание имущества государством за долги, резкий перепад доходов от богатых (обеспеченных) и всех остальных (бедных), крошечные пенсии и т. д. Короче, я не знаю чем ты живёшь и куда смотришь, но реальность на сегодняшний день такова."
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry ответил Еноты за Арсенал
      вчера в 11:58
      От малярии умирает 0.2% заболевших (450 тыс из 219 миллионов заболевших в 2017, ты взял цифры из прошлого века), при этом болезнь характерна только для областей с малярийными болотами. От COVID - около 1% (чуть менее) в случае своевременного лечения и 10-15% в случае проблем с лечением, потому что заболевшим нужно достаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких (как в Юхани и Италии). И он распространяется по всему миру. При масштабной развитии пандемии смертность и будет на уровне 10-15%, т.к. сотни миллионов аппаратов для ИВЛ никто не найдет. Если ты не можешь сопоставить цифры угрозы, то это печально.
      Причем здесь цифры, болеет то кто? Кто элементарно не соблюдает гигиену, прививки не делал, витамины не пьет, лекарство не всегда дает положительный эффект. Что там с вирусом Эболой? Чет все забыли, а какая истерия была, от рака и диабета умирает каждый день тысячами и тоже самое, я считаю это "короновирус" искусственно вызванное событие и подогреваемое СМИ всех стран в различных целях. 90% людей даже не имеют понятия что это, как это лечить, и как выявлять.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 11:43
      Сколько уже этой напасти было: птичий грипп, коровье бешенство, атипичная пневмония, лихорадка Эбола... Как то всё переживали...
      berda2003
      berda2003
      вчера в 11:38
      целуются, недоумки, вот и коровавирус, лучше б тра...ались, был бы только спид.
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      вчера в 11:34
      Паника говорите ?
      Италия, Франция и Германия последние несколько дней регистрируют тысячи заражений вирусом.Новые заражения.Процент смертности в этих странах поднялся с китайских 5 до 6 в Европе.Ну вот теперь и думайте паника это или нет.
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответил Dirty_Harry
      вчера в 11:30, ред.
      О малярии до 3 млн человек в год умирают и что-то ни паники не истерии в мире нет. Подумаешь индусы какие-то или негры дохнут, а тут кучка европейцев и американцев заразилась, все паника, пандемия, о ужас. Спасайте наши души!!!
      От малярии умирает 0.2% заболевших (450 тыс из 219 миллионов заболевших в 2017, ты взял цифры из прошлого века), при этом болезнь характерна только для областей с малярийными болотами.

      От COVID - около 1% (чуть менее) в случае своевременного лечения и 10-15% в случае проблем с лечением, потому что заболевшим нужно достаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких (как в Юхани и Италии). И он распространяется по всему миру. При масштабной развитии пандемии смертность и будет на уровне 10-15%, т.к. сотни миллионов аппаратов для ИВЛ никто не найдет.

      Если ты не можешь сопоставить цифры угрозы, то это печально.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry ответил Caniggia
      вчера в 11:17
      Да, возможно, спорить глупо.
      В начале века "испанкой" заразилось около 550 млн человек, умерло до 100 млн. А тут короновирус, кто его пиарит на этом и зарабатывает, медицина, фармацевтика, клиники, лаборатории и пр.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      вчера в 11:14
      О малярии до 3 млн человек в год умирают и что-то ни паники не истерии в мире нет. Подумаешь индусы какие-то или негры дохнут, а тут кучка европейцев и американцев заразилась, все паника, пандемия, о ужас. Спасайте наши души!!!
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