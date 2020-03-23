Адриан может вскоре уйти из «Ливерпуля»

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вчера, 08:30

Голкипер «Ливерпуля» Адриан может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Главный тренер «красных» не собирается активно искать варианты продажи игрока. Вместе с тем, по данным британских СМИ , он не намерен удерживать вратаря, если тот решит уйти.

Адриан подвергся критике после неудачного выступления в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Его ошибка позволила «матрасникам» забить их первый гол в этой встрече. Затем «Атлетико» развил успех — победив в ответном матче со счетом 3:2, мадридцы вышли в четвертьфинал.