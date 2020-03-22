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«Тоттенхэм» и «Арсенал» поспорят за трансфер Ловрена

22 марта 2020, 22:40

По информации итальянских СМИ, «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в покупке защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

Сообщается, что «мерсисайдцы» точно решили продать 30-летнего игрока и готовы к предложениям других команд. Лондонские клубы собираются заполучить игрока в следующее трансферное окно.

Действующий контракт Деяна с «Ливерпулем» истекает в июне 2021 года.

В текущем сезоне Ловрен сыграл в 14 матчах, отличившись одним голом и одним ассистом.

Также на игрока, по слухам, претендует «Лацио».

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