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Клюйверт: «Мне нравится играть на новой позиции в „Роме“»

сегодня, 08:42

Вингер «Ромы» Джастин Клюйверт заявил, что ему нравится игра на новой позиции после перехода из «Аякса» в 2018 году.

На самом деле мне нравится играть в другой роли. Тренер использует меня, можно сказать, в качестве 10-го номера. Теперь я начинаю лучше понимать, что от меня требуется.

В Нидерландах я играл в более свободных зонах и часто оказывался в ситуациях один на один с соперником.

В текущем сезоне Клюйверт провел 18 матчей в Серии А, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Недавно Джастин заявил, что доволен решением перейти в римский клуб.

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