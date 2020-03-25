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Модрич посоветовал «Реалу» купить Влашича

вчера, 23:44

«Реал» ищет замену своему 34-летнему полузащитнику Луке Модричу, пишет Defensa Central.

«Сливочные» изучают различные варианты усиления состава в будущем, но сам хорват порекомендовал мадридскому клубу подписать хавбека ЦСКА Николу Влашича, с которым хорошо знаком по играм за сборную.

Контракт Модрича с «Реалом» действует до лета 2021 года, в его услугах заинтересован «Интер Майами».

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил 25процентный клоун
сегодня в 11:55
Бакаев сильнее
Тоха Зеболотный!
Faustello
Faustello
сегодня в 11:53
Дело было так:
Руководство:
- Нам нужен ловкий и быстрый болмен!
Селекция:
- А давайте приколимся и Дзюбу купим, Сельта же купила Федю
Модрич:
- Ага вы ещё Влашича купите, а ещё лучше Чалова...
Тара та та там!
Конец!
Sadjon
Sadjon
сегодня в 11:51
за хороший кэш, почему бы и нет.....
drug01
drug01
сегодня в 11:34
Отличный совет! Надо выставить приличную сумму!!!
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
сегодня в 11:25
Хорват хорвату поможет по блату)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Армейская душа
сегодня в 11:22
Ничего - Миллер заплатит
Ага ,вы уже торговали нам и Чалого, и Фернандеса. Дурачков нет за такие ценники покупать.
Пользуйтесь сами...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:46
Бакаев сильнее
Pональдиньо
Pональдиньо
сегодня в 10:23
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    сегодня в 10:22
    Влашич нам самим нужен...
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 10:20
    Готовьте бабки сливочные.))))))))
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 09:43
    Влашич даже в Эвертоне в состав не проходил.
    С Модричем они разноплановые игроки,в Реале Иско часто на скамейке сидит,а Влашич это Иско на минималках
    Костя Ивлев
    Костя Ивлев
    сегодня в 09:34
    если только с Бланкой впридачу
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:32
    гинер заломит неподъемную цену. Даже для Реала...
    Ничего - Миллер заплатит
    Суеверный
    Суеверный
    сегодня в 09:28
    Личное мнение соотечественника. Маловероятный вариант. Но, при действительном интересе Реал может получить перспективного игрока за разумные деньги.
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 09:19
    Не потянуть. Он слишком колоритный. Как Азар.))) Задний механизм не даст разгоняться.
    beefs
    beefs
    сегодня в 09:07
    Слабоват однозначно...
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил cevin cigan
    сегодня в 08:56
    Моуриньо провалился в реале. Одно чемпионство во время спада барса и все. Дальше скандалы наследование интриги. А о Солари даже говорить не о чем.
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 08:38
    Дедушка Перец с ума сойдёт,с этими Йовичам и Валашичами........Отправьте на хрен Зидана и верните Моура !!!!! Солари сильно нравился,вот у этого парня все "пенсы" сидели на банке!!!!! Я люблю Реал всем сердцем.........но если останется Зидан...............для меня Мадрид умер..........(вспомню Ман Юнайтед образца Ферги и КО!)
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:53
    О как...сам себе замену нашел....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:47
    гинер заломит неподъемную цену.
    Даже для Реала...
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 07:27
    Если поступит предложение мы не сможем удержать Николу.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 07:04
    Если только в обмен на Йовича
    морозз
    морозз
    сегодня в 06:55
    Бред какой то, на рынке тоже советуют...возьми моё сало, оно жирнее! Видна рука Гинера!
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    сегодня в 05:52
    Похоже Модрич хочет добить Реал и свалить
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:28
    и это неплохая идея
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 05:22
    не думаю. хотя может и заиграть
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 05:01
    Без комментариев
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 04:18
    Советчик, блин...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 03:29
    Бедный Гинер....
    И так полгода не спит...Ждет повторного звонка от Кристалл Пэласа.....Так еще и от Реала ....))))
    Приготовленные сундуки под деньги уж паутиной покрылись...)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 02:47
    Хрющи завизжали ведь из спартака уходят только в пердив.
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