Модрич посоветовал «Реалу» купить Влашича

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вчера, 23:44

«Реал» ищет замену своему 34-летнему полузащитнику , пишет Defensa Central.

«Сливочные» изучают различные варианты усиления состава в будущем, но сам хорват порекомендовал мадридскому клубу подписать хавбека ЦСКА , с которым хорошо знаком по играм за сборную.

Контракт Модрича с «Реалом» действует до лета 2021 года, в его услугах заинтересован «Интер Майами».