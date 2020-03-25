Модрич посоветовал «Реалу» купить Влашича

«Реал» ищет замену своему 34-летнему полузащитнику Луке Модричу, пишет Defensa Central.
«Сливочные» изучают различные варианты усиления состава в будущем, но сам хорват порекомендовал мадридскому клубу подписать хавбека ЦСКА Николу Влашича, с которым хорошо знаком по играм за сборную.
Контракт Модрича с «Реалом» действует до лета 2021 года, в его услугах заинтересован «Интер Майами».
Руководство:
- Нам нужен ловкий и быстрый болмен!
Селекция:
- А давайте приколимся и Дзюбу купим, Сельта же купила Федю
Модрич:
- Ага вы ещё Влашича купите, а ещё лучше Чалова...
Тара та та там!
Конец!
Руководство:
- Нам нужен ловкий и быстрый болмен!
Селекция:
- А давайте приколимся и Дзюбу купим, Сельта же купила Федю
Модрич:
- Ага вы ещё Влашича купите, а ещё лучше Чалова...
Тара та та там!
Конец!
Пользуйтесь сами...
Пользуйтесь сами...
С Модричем они разноплановые игроки,в Реале Иско часто на скамейке сидит,а Влашич это Иско на минималках
С Модричем они разноплановые игроки,в Реале Иско часто на скамейке сидит,а Влашич это Иско на минималках
Даже для Реала...
Даже для Реала...
И так полгода не спит...Ждет повторного звонка от Кристалл Пэласа.....Так еще и от Реала ....))))
Приготовленные сундуки под деньги уж паутиной покрылись...)))
И так полгода не спит...Ждет повторного звонка от Кристалл Пэласа.....Так еще и от Реала ....))))
Приготовленные сундуки под деньги уж паутиной покрылись...)))