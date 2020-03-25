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«Барселона» намерена продать 8 игроков. В их числе Ракитич и Гризманн

сегодня, 16:10

По информации Sport.es, «Барселона» наметила серьезные перемены в составе команды.

Сообщается, что каталонский клуб готов продать 8 игроков в целях улучшения финансового баланса на фоне потерь из-за приостановки чемпионата, а также для покупки новых игроков, способных изменить модель игры.

В числе игроков, предложения по которым «Барса» собирается рассмотреть, значатся: Артуро Видаль, Иван Ракитич, Самюэль Умтити, Мартин Брейтуэйт, Филиппе Коутиньо, Хуниор Фирпо, Антуан Гризманн и Нето.

Тем временем, по слухам, стало известно, что «Барселона» потеряла интерес к нападающему «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. 

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рус фан
рус фан
сегодня в 20:07
Бретуэйта только взяли и уже продают, да он Суареса выдавит из состава, смех да и только.
мангo
мангo
сегодня в 20:05
остаются лучшие из лучших
mortid
mortid
сегодня в 19:53
Гном со своим аппетитом доведёт до ручки Барсу.
Шатаут
Шатаут
сегодня в 19:43
Еще на выход Пике и Роберто.. Купить Санчо, Канте и Мартинеса и всю защиту...
GrafDrakula
GrafDrakula
сегодня в 19:06
сейчас бы Видаля продавать, единственного кто играет сердцем за Барсу, хотя он просто такой человек, за все клубы как за родные играл, чем вызывает лично мое уважение, хоть ему и пофиг на это)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:36
Все ради Лео Месси) Неплохая такая разгрузка зарплатной ведомости, конечно!
Barcelona_MSN
Barcelona_MSN ответил Agamaga
сегодня в 18:29
Старые игроки, их нужно скинуть. Гризманна, если продать, то обязательно должны вернуть Неймара, МСН нужно восстановить для атмосферы в клубе. Усиление требует и защита.
Рыба гниёт с головы, игроки ни причём. Когда их покупают, они играют, поэтому и покупают. Когда попадают в Барселону, становятся "импотентами". Рыба гниёт с головы. И ещё, если честно, слишком много дали Месси свободы, слишком много у него прав в команде, которые он незаметно прибрал к своим рукам.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:05, ред.
Брейтуэйт играл только две игры и поставили на трансфер,для чего покупали твари спрашивается.
Издеваются над игроками,не дают даже играть,скоро все будут отказываться перейти в команду пи ...са Бартомеу.Зачем Гризмана продавать,может в след сезоне забьет 25 мячей.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил cska vperiod
сегодня в 17:56, ред.
А кто его в Реал звал ? В Мадриде молятся на другое французское бревно , пока он там диугих напов они не признают
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:40
скоро барса сгинет )))))))) и не будет классико)))))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:27
Гризманну так и надо, походу на этом его карьере конец. А какая бы карьера сложилась у него если бы не послушался гнома а перешёл в Реал, пусть локти кусает.
Roman73
Roman73
сегодня в 17:21
В нашем Магните распродажа уже состоялась.
Остался Антибиотик 68 и антивирус 40 % .
Кризис.
Agamaga
Agamaga
сегодня в 17:13
Старые игроки, их нужно скинуть. Гризманна, если продать, то обязательно должны вернуть Неймара, МСН нужно восстановить для атмосферы в клубе. Усиление требует и защита.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:12
Грандиозная распродажа
NOVA
NOVA
сегодня в 17:09
да продать только месси и всем хватит денег!!
shlomo
shlomo
сегодня в 17:08
Все востребованы.....если цену Барса не заломит
beefs
beefs
сегодня в 17:05
похоже на большую чистку...
Медив
Медив
сегодня в 17:03
В основном зажратые чуваки на закате карьеры, за которых Барселона заломит цену, как за молодых проспектов, а сами они вряд ли захотят получать меньше. Будет довольно сложно скинуть хоть кого то
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 16:53
Скоро туча тел появится что в кошелках клубов дырки проела.Цен великих уже не будет.Дай бог свои отбить.
abramjan
abramjan
сегодня в 16:34
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 16:30
    Неймара прикупить копят?)))
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 16:13
    Все делается в угоду гному. Барселона готова продать полкоманды чтобы платить ему зарплату.
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