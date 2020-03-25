«Барселона» намерена продать 8 игроков. В их числе Ракитич и Гризманн

По информации Sport.es, «Барселона» наметила серьезные перемены в составе команды.
Сообщается, что каталонский клуб готов продать 8 игроков в целях улучшения финансового баланса на фоне потерь из-за приостановки чемпионата, а также для покупки новых игроков, способных изменить модель игры.
В числе игроков, предложения по которым «Барса» собирается рассмотреть, значатся: Артуро Видаль, Иван Ракитич, Самюэль Умтити, Мартин Брейтуэйт, Филиппе Коутиньо, Хуниор Фирпо, Антуан Гризманн и Нето.
Тем временем, по слухам, стало известно, что «Барселона» потеряла интерес к нападающему «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.
Издеваются над игроками,не дают даже играть,скоро все будут отказываться перейти в команду пи ...са Бартомеу.Зачем Гризмана продавать,может в след сезоне забьет 25 мячей.
Издеваются над игроками,не дают даже играть,скоро все будут отказываться перейти в команду пи ...са Бартомеу.Зачем Гризмана продавать,может в след сезоне забьет 25 мячей.
Остался Антибиотик 68 и антивирус 40 % .
Кризис.
Остался Антибиотик 68 и антивирус 40 % .
Кризис.