«Барселона» намерена продать 8 игроков. В их числе Ракитич и Гризманн

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сегодня, 16:10

По информации Sport.es, «Барселона» наметила серьезные перемены в составе команды.

Сообщается, что каталонский клуб готов продать 8 игроков в целях улучшения финансового баланса на фоне потерь из-за приостановки чемпионата, а также для покупки новых игроков, способных изменить модель игры.

В числе игроков, предложения по которым «Барса» собирается рассмотреть, значатся: , , , , , Хуниор Фирпо, и Нето.

Тем временем, по слухам, стало известно, что «Барселона» потеряла интерес к нападающему «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.